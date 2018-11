«La page est tournée» –Max Pacioretty

Deux mois après avoir levé les feutres de Montréal dans la transaction l’envoyant à Las Vegas, Max Pacioretty était de retour là où il a passé 10 saisons.

Cette visite était encerclée sur le calendrier du capitaine des trois dernières saisons du Canadien. Sur celui des membres de la presse aussi. Toujours avec la même classe, il a répondu aux questions pendant plus de 11 minutes.

Le message qu’il a passé était clair et limpide. Il conserve d’excellents souvenirs de ses moments avec le Tricolore, uniforme dans lequel il a évolué durant 664 matchs, séries comprises.

« La page est tournée. Nous avons traversé un été difficile en famille. Je voulais des réponses pour ma famille et la rendre confortable », a expliqué celui qui, selon ses dires, cherchait toujours à prolonger son contrat avec le CH avant d’être échangé.

« Ma famille est maintenant installée à Vegas. Mon troisième enfant a été accepté à l’école. Nous avons vendu notre maison de Montréal et nous en avons acheté une nouvelle à Vegas. Nous avons trouvé un médecin pour ma femme qui est enceinte du quatrième. Il y avait tellement de choses à faire et à penser. »

Sous le soleil

Mais Pacioretty ne veut surtout pas prendre tout le crédit. Sa Katia a manœuvré de main de maître pour établir la famille à Sin City pour qu’il puisse se concentrer sur ses tâches sur la glace. Il s’estime chanceux d’avoir abouti au sein d’une organisation de première classe n’ayant lésiné sur aucun détail. Il est heureux.

Quelle est donc la principale différence entre le Max de Montréal et le Max de Vegas ?

« La vie est différente. Mais je peux porter plus souvent mes lunettes de soleil », a blagué l’attaquant de 29 ans.

« Il s’est habitué tranquillement, a noté son entraîneur Gerard Gallant. Il a déménagé les siens. Au début, c’était plutôt difficile. C’est un gars de famille. Mais il va mieux maintenant. Il joue très bien et il veut mettre la rondelle dans le fond du filet. Il veut être un joueur dominant. Je sais qu’il sera correct. »

En rentrant dans le vestiaire des visiteurs du Centre Bell pour l’entraînement matinal, hier, le 67 a senti un pincement au cœur. Il s’est rappelé les moments de sa carrière dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge, dont les quatre présences en séries.

« Ce n’était pas aussi étrange que ce à quoi je m’attendais. En fin de compte, c’est un match de hockey et on veut la victoire. On doit surmonter ce genre d’épreuve quand on change d’adresse.

C’était effectivement bizarre de me voir dans le vestiaire adverse et entrer sur la glace dans un autre chandail. C’est différent, mais je suis content d’être de retour ici », a fait valoir celui qui a marqué 236 buts (séries incluses) dans l’uniforme montréalais.

Vendredi, lors d’une journée de congé des Golden Knights après la victoire à Ottawa, il a déambulé en ville avec des amis. Il a raconté avoir reçu de chaleureux messages des passants qui l’ont croisé sur la rue. Il a entre autres visité son ancien quartier de Westmount et passé chez son barbier avant de s’attabler dans un restaurant de la métropole québécoise.

Production au ralenti

Avec tous ces changements dans sa vie, Pacioretty a amorcé lentement la saison.

S’il connaissait très peu les joueurs des Knights, il a changé de trio quelques fois en raison de la blessure sérieuse de son grand ami Paul Stastny. Ce dernier devrait revenir au jeu en décembre après deux mois d’inactivité.

Gallant a donc confié au 67 une mission plus défensive.

« Je retrouve ma touche défensive qui faisait un peu plus défaut depuis quelques saisons, a-t-il indiqué. Je n’ai pas été très chanceux pour mettre des points au tableau. Mais je sens que les opportunités sont là. »

Avec 12 matchs au compteur avant de débarquer à Montréal, Patch ne comptait que deux buts. Une blessure à la tête l’a aussi ralenti, lui qui a raté quatre matchs.

« C’était difficile d’accepter ce coup quand tout commençait à tomber en place. Je me sentais de mieux en mieux », a-t-il mentionné.

Ce voyage dans l’Est est important pour les Knights qui occupaient le 13e rang de l’association de l’Ouest avant le match d’hier. C’est pourquoi Pacioretty était davantage préoccupé par la victoire que par les émotions.

La rondelle n’était pas tombée que Pacioretty était déjà chaudement applaudi par la foule, debout. Le CH a présenté une vidéo de ses meilleurs moments à Montréal. Sans doute inspiré par ce qu’il a vu, il a créé une chance de marquer dès sa première incursion en territoire ennemi. Il avait donc bel et bien laissé les émotions de côté.

Gallant appuie Pacioretty

Quand il a accueilli Max Pacioretty au T-Mobile Arena, Gerard Gallant savait que son nouvel attaquant aurait à s’adapter à sa nouvelle vie.

L’Américain était profondément enraciné à Montréal, où il a passé les 10 premières années de sa carrière dans la LNH. Il y avait fondé sa famille.

Vrai que son ailier n’a pas connu les débuts espérés chez les Golden Knights, mais l’entraîneur-chef est satisfait de son travail.

« Il s’est blessé au 10e match. Tu ne veux jamais que ça survienne en débarquant dans une nouvelle équipe et en essayant de trouver une chimie avec tes nouveaux coéquipiers, a précisé Gallant en expliquant le lent début de saison du numéro 67.

Photo Martin Chevalier

Question de temps

« Il joue très bien. Je sais qu’il veut contribuer davantage aux succès offensifs de l’équipe. Ce n’est qu’une question de temps. »

Ayant vécu des soirées émotives en retournant une première fois dans des amphithéâtres où il avait travaillé, Gallant savait bien ce qui attendait Pacioretty à Montréal. Il espérait qu’il vive pleinement ce moment.

« C’est une soirée spéciale pour lui. Je sais tout ce que cela représente. Il est excité et il avait hâte. Je m’attends à ce que ce soit difficile. Je sais qu’il veut bien faire, avoir du plaisir et ensuite passer à autre chose. »

Attaque léthargique

Gallant a besoin de la production de ses gros canons, car son attaque croupissait au 29e rang de la ligue avant les matchs d’hier. Un scénario auquel elle n’avait pas été habituée.

En lever de rideau cette année, l’entraîneur-chef des finalistes de la Coupe Stanley du printemps dernier ne s’attendait pas à ce que son équipe domine sur tous les fronts. Mais les blessures ont changé ses attentes.

« Je ne veux pas utiliser des excuses pour expliquer un début de saison plus difficile. Mais les blessures de nos joueurs clés si tôt dans la saison, je ne m’y attendais pas. Je savais par contre qu’il fallait redoubler d’ardeur. Nous avons connu un bon calendrier préparatoire.

L’an dernier, tout avait fonctionné en notre faveur. Nous avions appliqué notre plan de match. Nous avions trouvé le moyen de gagner et nous étions 8-1-1 après 10 parties. Cette année, ce n’est pas le même départ. Mais nous travaillons aussi fort et nous jouons bien. Ça paiera en continuant sur cette voie. »