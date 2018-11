Le Rouge et Or remporte la Coupe Dunsmore

Dans une autre bataille défensive, le Rouge et Or de l’Université Laval a remporté la 15e Coupe Dunsmore de son histoire en disposant des Carabins de l’Université de Montréal par la marque de 14-1 dans un match disputé cet après-midi au PEPS devant 10 220 spectateurs où la neige s’est invitée à compter du 3e quart.

C’est la première fois depuis 2013 que le Rouge et Or remporte ses trois duels face aux Carabins. La neige a compliqué la vie des deux équipes dans le dernier quart, une scène qui ressemblait à la Coupe Vanier 2010 entre le Rouge et Or et les Dinos de Calgary.

Le Rouge et Or affrontera maintenant les X Men de St.Francis Xavier, samedi prochain à domicile, pour l’obtention de la Coupe Uteck.

Ces derniers ont défait les Huskies de Saint Mary’s par la marque de 33-9 cet après-midi à Halifax pour remporter le Loney Bowl. Lex X Men atteignent le carré d’as pour une troisième fois au cours des quatre dernières saisons.

En avance 10-1 à la demie, le Rouge et Or a obtenu deux touchés de sûreté au 3e quart. Le botteur de dégagement Dominic Lévesque a très bien en refoulant les Carabins profondément dans leur territoire à chaque occasion.

Première demie

Le Rouge et Or a amorcé le match en force. Deux belles de course de Christopher Amoah et une punition de rudesse ont amené Laval en territoire en territoire des Carabins. Une interception de la recrue Bruno Lagacé à la porte des buts a freiné la poussé. Le demi défensif a réussi un retour de 44 verges, mais les Bleus n’ont pas été en mesure de profiter du revirement.

Après un premier quart sans point, le Rouge et Or a ouvert le pointage sur un placement de 14 verges de David Côté.

Adam Auclair a marqué le seul touché de la première demie sur un retour d’échappé de 77 verges. Dimitri Morand n’a pu maîtriser la remise de son centre et le ballon a rebondi à quelques reprises avant de se retrouver dans les mains du demi défensif du Rouge et Or qui a filé jusque dans la zone des buts sans être inquiété.

Le seul point des Carabins au cours des 30 premières minutes a été le fruit d’un simple de Louis-Philippe Simoneau sur un placement raté de 43 verges. Dans les dernières secondes de la demie, les Carabins ont écopé d’une pénalité de rudesse, ce qui a forcé Simoneau a tenté un placement de 54 verges sans succès.

Malgré les précipitations importantes, les déneigeurs ont fait un bon travail et le terrain était dans un terrain impeccable.