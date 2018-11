[PHOTOS] Les 5 meilleurs Tchèques de l’histoire de la LNH

Véritable héros dans son pays natal, Tomas Plekanec fait certainement partie des plus fiers représentants de la République tchèque à avoir évolué dans la Ligue nationale de hockey. Seulement 10 autres Tchèques ont d’ailleurs disputé, comme lui, plus de 1000 matchs dans la LNH. Avec ses 608 points, le vénérable attaquant du Canadien de Montréal vient par ailleurs au 14e rang de l’histoire parmi les joueurs de la République tchèque.

En marge de la fin de la carrière de Plekanec avec le Canadien, l’Agence QMI a dressé un portrait de cinq Tchèques ayant connu une grande carrière dans la Ligue nationale.

#1 - Jaromir Jagr

Photo d'archives, AFP

Avec ses 1921 points, Jagr vient au deuxième rang dans l’histoire de la LNH, derrière Wayne Gretzky. Il a notamment remporté cinq fois le trophée Art Ross, remis au meilleur pointeur en saison régulière. Jagr a aussi gagné deux fois la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh, en 1991 et 1992.

#2 - Dominik Hasek

Photo d'archives, Normand Pichette

Considéré parmi les meilleurs gardiens de l’histoire, Dominik Hasek a obtenu le trophée Vézina à six reprises. Sur le plan des statistiques, il a conservé une extraordinaire moyenne de buts alloués de 2,20 et totalisé 81 jeux blancs en 735 matchs de saison régulière. Il a aussi remporté la coupe Stanley deux fois, en 2002 et 2008, avec les Red Wings de Detroit.

#3 - Patrik Elias

Photo d'archives, AFP

Outre Jagr, il est le seul autre Tchèque à avoir dépassé la barre des 1000 points dans la LNH, ayant récolté précisément 1025 points, dont 408 buts. Elias a ajouté 125 points en 164 matchs lors des séries éliminatoires, soulevant la coupe Stanley à deux reprises avec les Devils du New Jersey.

#4 - Milan Hejduk

Photo d'archives, AFP

Avec ses 805 points en 1020 matchs, Hejduk a connu une brillante carrière de 14 campagnes avec l’Avalanche du Colorado. Il a notamment réussi une saison de 50 buts lors de la saison 2002-2003, remportant alors le trophée Maurice-Richard. Hedjuk a par ailleurs gagné la coupe Stanley avec l’Avalanche en 2001.

#5 - Roman Hamrlik

Photo d'archives, AFP

Ce défenseur, qui a notamment porté les couleurs du Canadien de Montréal, vient au deuxième rang parmi les joueurs tchèques ayant disputé le plus grand nombre de matchs dans la LNH, soit 1395. Seul Jagr le devance. Choisi premier au total par le Lightning de Tampa Bay au repêchage de 1992, il est le meilleur défenseur originaire de la République tchèque avec ses 638 points.

Mention honorable : il est un peu tôt pour le considérer parmi les meilleurs Tchèques de l’histoire de la Ligue nationale de hockey, mais l’attaquant David Pastrnak, des Bruins de Boston, pourrait certainement un jour se retrouver dans un tel palmarès.

Les 11 joueurs de la République tchèque à avoir franchi le plateau des 1000 matchs en saison régulière dans la LNH

- Jaromir Jagr (1733)

- Roman Hamrlik (1395)

- Bobby Holik (1314)

- Radek Dvorak (1260)

- Patrik Elias (1240)

- Vaclav Prospal (1108)

- Radim Vrbata (1057)

- Petr Svoboda (1028)

- Milan Hejduk (1020)

- Petr Sykora (1017)

- Tomas Plekanec (1001)