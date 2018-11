Attentats, guerres, terrorisme... aucun sujet n’est tabou pour l’humoriste français Jérémy Ferrari. Et il s’apprête à en faire la preuve ici même, à Montréal, en y ramenant son spectacle Vends 2 pièces à Beyrouth. « Je déteste quand les gens disent qu’on ne peut pas rire de tout. C’est complètement faux », tranche-t-il.

« Les artistes n’ont plus de couilles. Tout ce qu’ils veulent, c’est être riche et connu. Alors ils n’hésitent pas à se censurer pour avoir plus de fans ou plus d’argent. Le public n’est pas idiot. Mais trop d’artistes le prend pour des idiots », se désole Jérémy Ferrari en entretien au Journal depuis la France.

Si le nom de Jérémy Ferrari vous est vaguement familier, c’est probablement que vous l’avez vu sur les ondes de TV5 à différentes émissions telles qu’On ne demande qu’à en rire. Mégastar de l’humour de l’autre côté de l’Atlantique, il a finalement donné son premier spectacle en sol canadien à l’automne dernier en se produisant à guichets fermés sur la scène de l’Olympia de Montréal. Il ne le cache pas : il ne s’attendait « pas du tout » à un tel succès chez nous.

« Une notoriété en France n’est jamais un gage de réussite. Le Québec a certains des plus grands humoristes au monde et l’humour est très présent dans votre culture. Alors il est évident pour moi que personne n’attendait ma venue chez vous ! », lance l’humoriste dans un éclat de rire.

Trouver un nouveau public

Non, les Québécois ne l’attendaient peut-être pas. Mais ils ont manifesté une certaine curiosité à son égard puisque Jérémy Ferrari se souvient d’avoir estimé à 30 % la portion québécoise du public qui s’est présentée à son spectacle à Montréal. Et il n’en est pas peu fier.

« Plusieurs artistes français se targuent d’avoir du succès dans d’autres pays alors qu’ils ne font que donner des spectacles devant des Français expatriés ailleurs.

Oui, évidemment, ça me fait toujours plaisir de faire des spectacles devant des Français ailleurs dans le monde. Mais si je sens que je peux apporter quelque chose à d’autres gens, là c’est complètement autre chose », explique-t-il.

Il faut dire que Jérémy Ferrari n’a pas pris sa première excursion québécoise à la légère. Il a consulté certains amis (nommément Sugar Sammy, Rachid Badouri et Anthony Kavanagh) afin d’adapter certaines références pour le public montréalais.

« Mais au final, je n’ai pas dû changer beaucoup de trucs, seulement quelques petits mots ici et là. Les sujets dont je parle, que ce soit le climat géopolitique mondial ou encore les guerres, sont tous universels. Je ne suis pas là pour faire des jeux de mots sur Michel Drucker », avance-t-il en riant.

Oui, l’humour de Jérémy Ferrari choque. Non seulement il le sait, mais il l’assume pleinement, allant même jusqu’à y prendre un certain plaisir.

« En France, on me décrit comme l’humoriste qui va le plus loin ; je ne m’impose aucune censure. À chaque fois que j’entends un cri de stupéfaction, je trouve ça jouissif. Et pour moi, ça compte comme un éclat de rire », avance-t-il.

► Jérémy Ferrari présentera son spectacle Vends 2 pièces à Beyrouth vendredi soir à l’Olympia de Montréal.