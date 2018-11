Les Carabins font leur mea culpa

Les joueurs des Carabins ne se sont pas mis la tête dans la neige à l’issue de leur troisième défaite consécutive en finale québécoise du football universitaire.

Les Bleus avaient encore espoir de revenir de l’arrière dans les dernières minutes du match, mais l’interception de Maxym Lavallée alors qu’il ne restait que 2 :22 à écouler au cadran a scié les jambes des visiteurs.

Ce fut d’ailleurs l’histoire du match pour les Carabins, qui ont commis quatre revirements, et surtout écopé de 176 verges de pénalités. De quoi donner de vilains maux de tête à l’ensemble du personnel !

« Offensivement, il faut être capables de bouger le ballon, d’avoir des séries offensives qui sont plus longues et il faut être plus constant. Notre défensive n’a rien donné et il faut être capable de leur en redonner.

Il y a eu certains moments où on a été capables de bouger le ballon, mais ce ne furent que quelques flashs. Personnellement, il faut que je joue mieux si je veux aider l’équipe à gagner une Dunsmore », a résumé le quart Dimitri Morand qui a rejoint ses cibles 24 fois en 43 tentatives pour des gains de 273 verges.

Cibasu émotif

Le visage long, Regis Cibasu avait du mal à croire qu’il venait de vivre ses derniers moments dans l’uniforme des Carabins après avoir été le receveur le plus occupé des siens.

« C’était tout un honneur de porter les couleurs des Carabins. Dès que je suis entré dans l’équipe, je sentais que j’étais chez moi et que c’était une grande famille. C’était une expérience inoubliable et ça va me manquer énormément. Ça fait un peu mal au cœur que ce soit fini aujourd’hui », a reconnu le vétéran de cinquième année.

Le choix de troisième ronde des Argonauts de Toronto au dernier repêchage de la Ligue canadienne a pointé du doigt l’indiscipline de son équipe.

« On a pris des pénalités coûteuses et ça n’a pas vraiment aidé. On n’a pas vraiment fini nos séquences, même si on a eu plusieurs occasions. C’est ça qui nous a tués. Je suis un peu énervé, mais à la fin, c’est un jeu. Des fois tu les gagnes, des fois tu les perds », a renchéri celui qui espère obtenir une chance dans la NFL.

Tournés vers l’avenir

Partageant un discours semblable à ses coéquipiers par rapport à l’indiscipline, le demi défensif François Hamel a aussi donné le crédit au Rouge et Or. C’était la première fois depuis 2013 que la même équipe enlevait les honneurs de tous les duels entre les deux clubs au cours d’une même campagne.

« Je visais de gagner aujourd’hui, la semaine prochaine et aller jusqu’à la Coupe Vanier pour la gagner. C’est la beauté du sport. Il faut un gagnant et un perdant. Ils ont bien joué l’autre côté et chapeau à leur équipe. Cela dit, je crois que les Carabins vont sortir encore plus forts l’an prochain », a-t-il assuré.

De retour à temps pour la rencontre ultime après avoir soigné une fracture du pied subie en lever de rideau du calendrier régulier, le receveur Guillaume Paquet préférait voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide en dépit de ce déchirant revers.

« Ça se joue toujours sur de petits détails [...] On aurait dû faire plus de points au départ. C’est une partie de ma vie [qui se termine], je deviens un vrai adulte. Je me suis trouvé un stage cet hiver, je vais travailler de neuf à cinq et je vais faire de l’argent. Ensuite, on verra ce que la vie me réserve. J’ai aussi des projets avec ma blonde », a confié l’étudiant en administration, dont le plaquage aux dépens de Zack Fitzgerald au quatrième quart n’a pas offert l’élan escompté aux Carabins.