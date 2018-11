Les Élans de Garneau de retour au Bol d’Or pour la première fois depuis 2011

Ce soir au Collège Notre-Dame, les Élans ont signé une autre surprise en disposant des Spartiates du Vieux Montréal par la marque de 32-22. Ils ont effacé un déficit de 13-6 à la demie.

En finale samedi prochain au Centre Claude-Robillard, les Élans croiseront le fer avec les Phénix d’André-Grasset qui ont eu le meilleur cet après-midi sur les Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu au pointage de 31-21. Les Phénix ont remporté le titre de la saison régulière. Pour une deuxième année consécutive, ils seront les hôtes du Bol d’Or mais, cette fois-ci, ils seront en action.

«La défensive a été incroyable en première demie en provoquant des revirements et nous a gardé dans le coup pendant tout le match, a raconté l’entraîneur-chef Claude Juneau. L’offensive avait des choses à prouver en deuxième demie et elle a fait le travail.»

En 2011 alors menés par Patrick Boies qui est de retour cette année comme coordonnateur offensif, les Élans avaient remporté le Bol d’Or en disposant de ces mêmes Spartiates par la marque de 59-31 à Saint-Jean-Eudes.

«Ce fut une bonne décision de ramener Pat et on l’a fait pour les bonnes raisons, a indiqué Juneau. J’ai beaucoup de gratitude pour des gars comme Pat et Francis Boivin. Ils ont bâti les Élans en Division 1 et ils sont revenus pour ramener le programme au plus haut niveau. C’est spécial ce qu’on vit.»

Division 2

En Division 2, on aura droit à une reprise du Bol d’Or de l’an dernier entre le Noir et Or de Valleyfield et les Islanders de John Abbott.

Le Noir et Or a disposé des Nomades de Montmorency par la marque de 41-8 alors que les Islanders ont eu le meilleur par le score de 29-27 devant les Lynx d’Édouard-Montpetit. À leur troisième présence au Bol d’Or consécutive, le Noir et Or tentera de réaliser un doublé après avoir vaincu les Islanders par la marque de 38-25 l’an dernier.

Division 3

Pour une troisième année consécutive, les Gaillards de Jonquière prendront part au Bol d’Or collégial Division 3. À domicile, les Gaillards ont effacé un déficit de 17 points pour vaincre les Lauréats de Saint-Hyacinthe par la marque de 18-17 dans une reprise du Bol d’Or 2017 où les Maskoutaines étaient sortis vainqueurs.

Champions du Bol d’Or en 2016, les Gaillards affronteront en finale les Indiens d’Ahuntsic qui ont défait les Pionniers de Rimouski par la marque de 18-2.

Juvénile Division 1

Le Blizzard du Séminaire Saint-François tentera de remporter un troisième Bol d’Or consécutif. Samedi après-midi à la maison, ils ont mérité leur billet pour la rencontre ultime en disposant des Loups de Curé Antoine-Labelle par la marque de 39-29.

Dimanche prochain, le Blizzard croisera les Aigles de Jean-Eudes qui ont surpris vendredi soir les Condors de Saint-Jean-Eudes par la marque de 24-17. Les Condors avaient connu une saison régulière parfaite.

Le Blizzard prendra part au Bol d’Or pour une sixième fois au cours des sept dernières années.