Les grandes morts

Des documentaires et des films le présentant, lui et son époque, sont rediffusés en boucle ; sont « partagés » dans les réseaux sociaux.

Lévesque lui-même, quelques mois plus tôt, avait publié ses mémoires curieusement intitulées Attendez que je me rappelle, que j’avais dévorées l’été précédent.

Plongés depuis sept ans dans la déprime post-référendaire et post-rapatriement de la constitution, les nationalistes souverainistes et fédéralistes reprenaient alors conscience, entre autres grâce à l’évocation de Lévesque, de la fierté que ce dernier avait réussi à donner au Québec.

Le carnet de la semaine

Plagiat d’une députée ?

Marie Montpetit La députée libérale et ex-ministre de la Culture, Marie Montpetit, a-t-elle plagié un tweet du péquiste Sylvain Gaudreault ? Les deux sont porte-paroles en environnement pour leur parti respectif. Dans un tweet, mercredi, Gaudreault écrit : « Bravo aux initiateurs de #LePacte ! Je ferai tout pour que son contenu soit entendu et concrétisé à l’Assemblée nationale. J’appuie et je souhaite que nous soyons nombreux à nous engager ou à nous réengager à faire la différence. » Le tweet de Montpetit d’hier ? Identique, à part deux mots-clics. « Faire la différence », peut-être, mais dans les textes...

Fausse alerte

Annie Trudel Le rôle des lanceurs d’alerte est essentiel. Mais l’erreur étant humaine, ils lancent parfois de fausses alertes. L’analyste Annie Trudel par exemple, connue pour ses sorties contre la gestion au MTQ, entre autres, réagissait lundi au fait que la directrice du BEI Madeleine Giauque ne pourra superviser l’enquête sur les fuites de l’UPAC. C’est Sylvain Ayotte, directeur adjoint au BEI, qui en sera chargé. Sur Twitter, Mme Trudel écrit : « L’ex-auditeur au MSP, celui qui ignorait les plaintes contre L’UPAC ? Qui a suivi le sous-ministre Marsolais au MTQ et qui n’a rien vu non plus ? Un instant ! Conflit évident. » Réponse du BEI : « Il y a deux Sylvain Ayotte actuellement en poste dans des organismes du MSP. Le Sylvain Ayotte mentionné par madame Trudel n’a jamais été à l’emploi du BEI. »

Legault aime Acosta

Jim Acosta Les reporters et leur insistance à remettre en question le pouvoir dérangent de plus en plus. En France, le président Macron a fermé la salle de presse à l’Élysée. Aux États-Unis, l’altercation entre Donald Trump et le journaliste de CNN Jim Acosta a été un de faits saillants de cette semaine. La Maison-Blanche lui a retiré son accréditation en soutenant qu’il avait rudoyé la jeune employée qui tentait de lui arracher le micro. Acosta, sur Twitter, a répondu que c’était là un « mensonge ». Or, François Legault a « aimé » le tweet en question ! Cela est rassurant, surtout de la part du premier ministre dont l’attachée de presse, cette semaine, a foutu un cartable dans le visage d’un reporter pour l’empêcher de poser des questions. Geste dont elle s’est excusée, heureusement.

La citation de la semaine