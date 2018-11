Les médaillés olympiques en mettent plein la vue au Centre Vidéotron

La crème des patineurs artistiques canadiens a lâché son fou, samedi soir, au Centre Vidéotron, devant une foule conquise à l’occasion de la tournée « Merci Canada ».

Ce spectacle de haute voltige était le seul des 26 représentations de la tournée pancanadienne à s’arrêter au Québec. Cette série de prestations est organisée par les patineurs Tessa Virtue et Scott Moir en guise de « remerciements » envers les Canadiens pour leur soutien au fil des ans.

Les amateurs ont d’ailleurs eu tôt fait de se lever de leur siège dès l’entrée en scène du couple de patineurs chouchous des Canadiens, qui ont eux-mêmes offert un programme acrobatique et charnel qui les caractérise.

La soirée mettait en vedette 10 ex-médaillés olympiques. En plus de Virtue et Moir, les différents tableaux ont permis aux Patrick Chan, Elvis Stojko, Kaitlyn Weaver, Andrew Poje, Meagan Duhamel, Eric Radford et Kaetlyn Osmond de démontrer tout leur savoir-faire.

Rochette s’ajoute à la fête

C’est sans oublier Joannie Rochette, qui s’est greffée à la programmation habituelle de la tournée à l’occasion de sa mouture québécoise. « Personnellement, je ne pense pas que j’aurais passé à travers les Jeux de Vancouver sans vos encouragements », a lancé Rochette au public, soulignant que ses comparses avaient « travaillé très fort dans le vestiaire pour pratiquer leur français » avant de s’adresser à la foule.

Les 10 patineurs présents combinaient à leur palmarès 17 médailles olympiques et 18 titres de champion du monde.