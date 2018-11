Les opposants au 3e lien se font entendre

Les opposants au troisième lien, à Québec, se font entendre pour la première fois dans les rues de la capitale, samedi.

Malgré le froid, quelque 300 personnes étaient déjà rassemblées au parc de la Francophonie trente minutes avant le départ de la manifestation, annoncé a 14 h.

Photo Dominique Lelièvre

«Le projet du troisième lien n’est pas cohérent avec les besoins et les intérêts de la population de la région et ses étudiants et étudiantes: ce n’est pas une solution viable à la congestion», soutiennent les associations étudiantes responsables de la mobilisation Québec solidaire a invité ses sympathisants à se joindre à la marche. Le parti s'oppose lui aussi au troisième lien et il souhaite en faire un «enjeu national».

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a annoncé sa présence.

Plus de détails à venir...