L’hymne intemporel de Sarah Brightman

Propulsée au rang de vedette internationale grâce à son duo avec Andrea Bocelli Time to Say Goodbye dans les années 1990, la soprano Sarah Brightman sait très bien que sa carrière aurait été « très différente » sans cette chanson. Plus de 20 ans plus tard, elle lui offre aujourd’hui une cure de jeunesse, cette fois-ci en solo, avec Hymn, son quinzième album en carrière.

« Chaque succès nous guide dans une direction bien précise. Je ne dis pas que ma carrière n’aurait pas été aussi belle sans Time to Say Goodbye. Mais c’est clair qu’elle aurait été très différente », explique Sarah Brightman, rencontrée par Le Journal lors d’une visite de presse dans la métropole il y a une semaine.

Elle a donc choisi de revisiter ce titre à l’occasion de son tout dernier album, arrivé hier sur les tablettes des disquaires. Mais les fans y retrouveront Time to Say Goodbye dans une version épurée, beaucoup plus douce que celle qu’elle nous avait d’abord offerte avec le ténor italien en 1996.

« Je l’ai chantée en opéra avec Andrea Bocelli, mais quand on s’attarde aux paroles originales, en italien, on réalise que c’est une chanson qui se veut très intime. Alors j’avais envie de la ramener à sa forme originale. Je crois que l’auteur [Lucio Quarantotto, décédé en 2012, NDLR] l’aurait appréciée », explique-t-elle.

Retour sur disque

Hymn marque aujourd’hui le retour sur disque de la soprano britannique, cinq années après son Dreamchaser. Aujourd’hui âgée de 58 ans, Sarah Brightman commence à apprivoiser un tout nouveau registre vocal que les années lui ont apporté.

« En vieillissant, je découvre des notes basses que je n’avais jamais réussi à atteindre. Et c’est, en un sens, très excitant ; j’ai l’impression d’ouvrir un coffre au trésor et découvrir de toutes nouvelles avenues vocales », explique-t-elle.

Depuis son jeune âge, la chanteuse s’affaire quotidiennement à travailler ses aptitudes vocales de manière à ne rien perdre de son registre. Voilà pourquoi elle arrive encore aujourd’hui à atteindre les cimes vocales de l’époque où elle assurait le rôle de Christine Daaé dans la toute première production de The Phantom of the Opera.

« L’horaire quotidien est bâti autour de mes exercices vocaux. C’est primordial pour moi. Certains vont au gym, moi c’est ma voix que j’entraîne. Je ne veux pas devoir arrêter de chanter, alors je mets les efforts nécessaires », explique-t-elle.

Sur scène en février

Bien que son récent passage dans la métropole ait été bref, la soprano reviendra nous visiter l’hiver prochain. Elle présentera les pièces de son album Hymn à la Place Bell de Laval en février.

Elle promet d’ailleurs une production grandiose sur le plan vocal et visuel. Car en plus d’être accompagnée par une chorale pour cette tournée, un nouveau partenariat avec la marque Swarovski lui permettra d’en mettre plein la vue.