L’offensive de Laval gagne des points

Malgré des statistiques plus modestes que lors de la victoire précédente face aux Carabins, l’offensive du Rouge et Or a réussi quelques bonnes poussées, notamment en première demie.

« On a bien fait en équipe, et les trois unités ont mis la main à la pâte, a résumé le quart-arrière Hugo Richard, qui a complété 14 de ses 22 passes pour 146 verges. On a franchi une étape nécessaire vers l’atteinte de notre objectif ultime contre une très bonne équipe. Si on avait perdu la Coupe Dunsmore, nos deux victoires contre Montréal n’auraient plus voulu rien dire. »

La meilleure séquence offensive du Rouge et Or dès la première série du match a pris fin brusquement sur une interception de Bruno Lagacé à la porte des buts. « Nous avons été chanceux que l’interception ne soit pas retournée pour un touché, a reconnu Richard. J’ai mal évalué la couverture et je n’ai pas mis les chances de notre bord de réussir un placement. L’interception ne m’a pas ébranlé et je suis passé à autre chose. »

L’offensive n’a récolté que 107 verges en deuxième demie dans des conditions difficiles avec la neige et le vent. « Notre défensive a été intraitable et elle nous a gardés dans le match, a souligné Richard. Avec la neige, c’était plus difficile pour les receveurs de se déplacer. On a été plus conservateurs et on voulait protéger le ballon. Malgré tout, on a commis un échappé [Vincent Breton-Robert] au 4e quart. On a été chanceux que ce revirement ne nous fasse pas mal. La défensive nous a redonné le ballon au même endroit où nous l’avions perdu. »

Dans les dernières secondes du match, Richard a soulevé la grogne de ses entraîneurs et de la défensive des Carabins en ne déposant pas un genou au sol. « Je n’attendais pas la remise, le ballon s’est retrouvé au sol, je l’ai récupéré et j’ai couru. La défensive de Montréal n’était pas contente, tout comme mes entraîneurs. Ce sont des choses qui arrivent. »

Assé jubile

Kétel Assé rayonnait après le match. « Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens, a exprimé le bloqueur de 3e année. Tous les joueurs veulent vivre ce genre de sentiment. On ramène la Coupe à la maison pour une troisième année consécutive. On voulait s’imposer au sol, ce que nous avons bien fait en partant, mais on doit le faire pendant quatre quarts. »

L’attaque terrestre du Rouge et Or a amassé 124 verges comparativement à 32 pour celle des Carabins, qui ont pu compter sur le retour au jeu du porteur de ballon Asnnel Robo.