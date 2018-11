Méditer pour apaiser ses émotions

Après avoir écrit plusieurs ouvrages mariant la philosophie et une quête de paix intérieure, de bonheur et d’apaisement, le philosophe français Frédéric Lenoir propose cet automne son tout premier livre de méditation, Méditer à cœur ouvert. Il offre des pistes très intéressantes en reliant la méditation au cœur et aux émotions.

Face à la saturation d’images, d’écrans, de pop-up et d’informations, à l’accélération du temps et au consumérisme, Frédéric Lenoir fait remarquer que la méditation est une solution simple, gratuite et efficace pour s’apaiser et se ressourcer.

Il invite également les gens à faire les méditations du cœur pour calmer le mental et apporter une paix intérieure, mais aussi pour stabiliser les humeurs en méditant sur des émotions comme la joie, le pardon, la sérénité, l’acceptation.

Au cours des dernières années, Frédéric Lenoir a remarqué à quel point la méditation du cœur touchait les gens. « Ça fait plusieurs années que je fais des méditations du cœur, pour développer l’amour universel, le pardon, la gratitude, etc., pour que les gens relient le corps, le cœur et l’esprit. J’ai voulu faire un CD de méditation guidée avec de la musique, parce que je trouve que ça aide beaucoup à l’ouverture du cœur », explique-t-il, en entrevue.

En écrivant, il a réalisé qu’il avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. « C’est très bien la mindfulness, d’essayer de calmer le mental, d’être présent à son corps et tout, mais je pense que c’est un des aspects de la méditation. Il y a d’autres aspects qui ne sont pas du tout évoqués dans la mindfulness, notamment l’ouverture du cœur. »

Expérience personnelle

Frédéric Lenoir partage son expérience pratique puisqu’il médite depuis 35 ans. « C’est vraiment une expérience que je partage. C’est pas simplement théorique : c’est pratique, c’est vécu, c’est affiné par mon expérience. Je partage déjà dans les conférences et les séminaires. L’année dernière, à Montréal, j’ai fait une méditation sur la bienveillance avec 800 personnes dans la salle. Les gens étaient bouleversés. C’est chaque fois très fort, les méditations du cœur. »

« Quand j’ai vu à quel point c’est une transmission qui touche les gens, j’ai été très heureux de faire ce CD et le livre qui l’accompagne parce que je pense que ça peut beaucoup guérir. »

La méditation sur l’acceptation, par exemple, peut aider à dire oui à ce qui est, et qui est lié à quelque chose qu’on digère mal, comme une rupture amoureuse.

« Par exemple, j’ai une méditation sur le pardon et une méditation sur l’acceptation. Dans un couple qui se sépare, souvent, il y a du ressentiment, de la colère, de la tristesse. On peut avoir besoin de pardonner à l’autre, et cela peut permettre de retrouver une qualité de relation, au-delà du ressentiment et de tous les affects négatifs. »

Le deuil

Il a expérimenté l’impact positif de ces méditations dans sa vie personnelle. « Il y a trois ans, j’ai perdu ma compagne, qui est décédée. J’ai beaucoup médité pour accepter, pour être dans l’ouverture du cœur, dans l’acceptation », partage-t-il.

« Ça m’a permis vraiment de faire mon deuil de manière beaucoup plus simple et facile que si j’étais resté dans des émotions de tristesse, de colère, d’incompréhension. J’ai beaucoup médité sur l’acceptation et ça m’a énormément aidé. »

La régularité est la clef. « Il faut méditer régulièrement pour être dans un état dans lequel on ne se crispe pas simplement avec nos émotions et nos pensées. On lâche les émotions, on lâche les pensées et puis on essaie de développer le cœur. »

► Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et historien des religions.

► Il a écrit plusieurs ouvrages traduits dans une vingtaine de langues.

► Il publie également cet automne La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, aux Éditions du Seuil.

► Il sera de retour à Montréal du 4 au 10 février 2019.

EXTRAIT

« Lorsque je suis confronté à une situation stressante, il m’arrive de méditer en visualisant soit un lieu où je me sens parfaitement en paix, soit d’imaginer une résolution positive de la situation. Très rapidement, en étant attentif à mon souffle pendant ces exercices de visualisation, je sens une paix intérieure revenir. »

– Frédéric Lenoir, Méditer à cœur ouvert