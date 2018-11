Microsoft fait l'acquisition de deux studios

Microsoft a annoncé son investissement dans deux studios de jeux vidéo, Obsidian Entertainement et InXile, avec comme but avoué d'offrir des jeux de rôle de qualité aux propriétaires d'une Xbox One.

Le premier, Obsidian, a produit, entre autres, les excellents Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth et l'exclusivité Xbox, Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.

InXile a notamment créé Wasteland 2 et sa suite, qui n'est pas encore terminée.

Les deux équipes de création resteront complètement indépendantes, pour «mettre à profit leurs talents, leurs propriétés et leur expertise à Microsoft Studios, en développant de nouvelles expériences de jeux de rôle» pour les joueurs, peut-on lire dans un communiqué de presse.

Microsoft Studios compte maintenant sur 13 entreprises indépendantes de développement et de création de jeux vidéo.