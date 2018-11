Photos souvenirs: Fabienne Larouche

Animatrice

Photo d’archives

En 2010, Fabienne remplaçait Patricia Paquin en congé de maternité, à la radio du 105.7 Rythme FM. Durant 10 semaines, aux côtés de Sébastien Benoit à l’émission du retour Le Bonheur est à quatre heures, elle a vécu une expérience qu’elle a adorée malgré la quantité de travail entre l’écriture des séries Trauma et Virginie.

Professeur

Photo d’archives

En 1983, la jeune femme native d’Alma âgée de 24 ans, alors qu’elle était professeur. Après des études en histoire à l’Université de Montréal, elle a enseigné cette matière au niveau secondaire durant cinq ans, tout en collaborant au journal La Presse.

Productrice

Photo d’archives, André Viau

Fabienne, 42 ans, en 2002. Véritable bourreau de travail, elle avait fondé sa propre maison de production Aetios trois ans plus tôt avec son conjoint Michel Trudeau, et elle produisait – en plus d’écrire – les séries Virginie et Fortier (à TVA avec Sophie Lorain) et Music-Hall (avec Véro). C’était deux ans avant Les Bougons.

Un record avec Virginie

Photo d’archives, Martin Bouffard

Sur le plateau de la 13e saison de Virginie, alors que la quotidienne fracassait le record de diffusion de la télévision canadienne-française, lors de l’épisode 1221 diffusé à Radio-Canada au mois d’octobre 2006. La série racontant la vie d’une enseignante (Chantal Fontaine) avait débuté en 1996, dix ans plus tôt.

Un exploit

Photo d’archives, André Bonin

En 1997, il y a plus de vingt ans. Fabienne coécrivait alors la série Miséricorde et elle en était à la deuxième année de la quotidienne Virginie, série qu’elle créa seule et qui dura quinze ans à Radio-Canada, en plus de battre des records de longévité pour une télésérie québécoise, avec au total 1740 épisodes.

♦ Depuis la fondation d’Aetios Productions en 1999, Fabienne Larouche produit ses propres œuvres ainsi que celles d’autres auteurs.

♦ Aetios produit notamment les séries suivantes : de Luc Dionne, Blue Moon, diffusée les mercredis 21 h à TVA, et District 31, diffusée du lundi au jeudi 19 h à Radio-Canada ; de Danielle Trottier, Cheval-Serpent, qu’on retrouvera cet hiver à Radio-Canada, et Unité 9, diffusée les mardis 20 h à Radio-Canada ; d’Isabelle Pelletier et Daniel Thibault, Ruptures, diffusée les lundis 21 h à Radio-Canada ; et de Martine D’Anjou, Clash, à Vrak dès novembre.

♦ L’auteure écrit en ce moment une nouvelle série intitulée Terre de sang, qui devrait être présentée dans trois ans. C’est un retour à l’écriture pour Fabienne qui a davantage agi comme productrice depuis la fin de la série 30 vies en 2016.