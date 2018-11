Plongeon de haut vol : Lysanne Richard en argent

La Québécoise Lysanne Richard a remporté la médaille d’argent au tremplin de 21 mètres, lors de la Coupe du monde de plongeon de haut vol de la FINA, samedi, à Abu Dhabi.

«Je suis vraiment excitée par cette médaille, a dit Richard, par voie de communiqué. Mon objectif était d’être parmi les trois premières et obtenir la médaille d’argent ici, je ne pouvais m’attendre à mieux.»

La native de Chicoutimi, qui a raté presque toute la saison 2017 à cause d’une blessure au cou, s’est assurée de terminer sur la deuxième marche du podium avec un triple saut périlleux avant, lequel comprenait une vrille et demie. Elle a conclu la compétition avec 285,75 points, à plus de 30 points de la gagnante, l’Australienne Rhiannan Iffland.

Cette performance a également permis à la Québécoise de se qualifier pour les Championnats du monde de la FINA 2019, alors que les huit premières femmes obtenaient automatiquement leur sélection.

«J’ai bien plongé ici, donc je suis pas mal optimiste pour la saison 2019», a conclu Richard.