Plongeon réussi

En réalisant un film sur un groupe d’hommes quadragénaires maganés par la vie qui s’adonnent à la nage synchronisée, l’acteur et cinéaste français Gilles Lellouche était loin de se douter qu’il toucherait le public en plein cœur. C’est pourtant ce qu’il a réussi à faire avec sa comédie dramatique Le Grand Bain, qui connaît actuellement un succès phénoménal en France.

Sorti sur les écrans français le 24 octobre dernier, Le Grand Bain a en effet attiré plus de 2,5 millions de spectateurs dans les salles de l’Hexagone après seulement deux semaines à l’affiche. De passage à Montréal cette semaine pour présenter le film au Festival Cinemania, l’acteur Gilles Lellouche – qui signe ici un long métrage à titre de réalisateur – a admis que ce succès monstre l’avait lui-même pris par surprise.

« C’est sûr que c’est le genre de chose qu’on ne peut pas prévoir », a confié l’artiste de 46 ans, en entrevue au Journal.

« Je ne pouvais pas m’y attendre et je vous avoue que je ne suis pas sûr de réaliser complètement ce qui se passe en ce moment. C’est un peu abstrait. Je reçois des témoignages de gens sur les réseaux sociaux qui me disent que le film les a rendus joyeux, qu’ils repartent avec le sourire et que ça leur donne de l’espoir. Déjà ça, pour moi, c’est un énorme compliment. »

Le Grand Bain raconte l’histoire de sept hommes frappés de plein fouet par la crise de la cinquantaine. Âgés de 40 à 50 ans, ils doivent chacun composer avec des problèmes de dépression, de chômage ou de séparation, qui les ont poussés à se remettre en question.

Contre toute attente, c’est en s’entraînant avec une équipe amateure de nage synchronisée masculine qu’ils retrouveront tous un sens à leur vie.

Les vertus du sport amateur

C’est le climat maussade et anxio­gène qui règne en France depuis quelques années qui a incité Gilles Lellouche à écrire un film sur la crise existentielle qui frappe les hommes à l’aube de la cinquantaine.

« J’ai constaté une petite mélancolie en France depuis quelques années, observe-t-il. Je voyais des gens en perte d’espoir et en perte de vitesse. C’est dû à l’époque dans laquelle on vit, mais aussi au fait que quand vous êtes un homme de 40 ou 50 ans aujourd’hui et que vous n’avez pas totalement réussi à faire ce que vous vouliez faire dans la vie ou que vous n’avez pas la dernière Mercedes ou le plus récent iPhone, vous êtes consi­déré comme une merde. On vit dans une période qui n’est pas très joyeuse, où les gens se jugent sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas tendre, pas bienveillant. J’avais envie de parler de cela. »

« Mais à côté de cela, j’avais aussi envie de parler des vertus du sport amateur. J’avais envie de parler de ces gens qui, le lundi soir, peuvent partir à 20 km de chez eux en plein mois de janvier pour aller taper dans un ballon. Ils ressentent tous ce besoin­­­ de faire l’effort de sortir de chez eux pour aller vers les autres. Et sur un terrain, tout le monde est mélangé. Il n’y a pas de catégorie sociale­­­, pas de hiérarchie, pas de riches ni de pauvres, pas de religion. Tout le monde a un but commun. J’ai choisi de parler de cela à travers un sport qui semblait être le plus représentatif pour moi en terme de collectif et dans le but de s’entraider : la natation synchronisée. »

Une distribution de choix

En tant qu’acteur lui-même, Gilles Lellouche a recruté des comédiens qu’il connaissait déjà très bien (dont son bon ami Guillaume Canet), mais aussi certains avec lesquels il souhaitait travailler depuis longtemps comme Jean-Hugues­­­ Anglade, Benoit Poelvoorde ou encore le chanteur Philippe Katerine.

Aussi, même s’il a l’âge des personnages, l’acteur et réalisateur a préféré ne pas se donner de rôle dans son film.

« C’est un film choral, alors j’ai jugé que j’avais déjà énormément de travail à faire en tant que réalisateur, explique­­-t-il. En plus, je ne trouvais pas ça très crédible de diriger mes acteurs en maillot de bain ! (rires) Mais la vraie raison pour moi, c’est que ça me paraissait un peu trop égocentrique de jouer dans le film, en plus de l’avoir écrit et réalisé. »

► Le film Le Grand Bain a pris l’affiche­­­ hier.