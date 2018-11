Pour réconcilier le corps & l’esprit

Il n’y a rien comme un bon massage pour détendre les muscles et chasser le stress accumulé par un rythme de vie effréné. Or, comme le temps et les disponibilités peuvent manquer, certains peuvent avoir envie de s’initier au Yoga-Balles, une pratique que l’on peut aussi bien faire en cours de groupe ou à la maison.

Le Yoga-Balles est une technique d’automassage qui relâche les tensions musculaires à l’aide de balles thérapeutiques de différentes tailles.

« Le contexte de classe de yoga-balles permet non seulement de se masser et de se détendre profondément, mais donne aussi aux participants l’occasion d’en apprendre davantage sur leur anatomie et sur les façons d’améliorer leurs habitudes de vie », indique Mireille Martel, professeure et cofondatrice du centre Yogami.

Malgré le mot yoga pour désigner la pratique, celle-ci n’inclut pas de postures propres au yoga. « Mais la pratique repose tout de même sur les fondements du yoga, soit l’écoute profonde de soi, la respiration et la pleine conscience », précise Mme Martel.

À la maison, dans la voiture ou au bureau

Si une séance complète d’une heure permet d’optimiser le travail de relâchement des tensions et d’augmentation de la mobilité des articulations, une simple pratique de quelques minutes à la maison ou au travail peut faire la différence.

« Moi, j’ai toujours une paire de balles avec moi, j’en ai dans la porte de ma voiture ou dans mon sac à dos. Tu peux rouler tes balles au sol, sur le mur ou assis sur une chaise. Elles sont super faciles à utiliser dans notre quotidien », mentionne pour sa part Alexandra Dionne, également professeure de yoga-balles pour Sportmaniak.

Cette pratique restauratrice s’adresse à tous, autant les aînés que les athlètes de haut niveau, en passant par le professionnel qui passe plusieurs heures devant un ordinateur. L’objectif est le même, soit de maintenir sa santé physique et optimiser les mouvements et le confort que l’on ressent dans notre corps.

« On a tous une diète de mouvements différente, on bouge tous de différentes façons, mais à la base, nous sommes tous fait avec les mêmes muscles et mêmes articulations », rappelle Mme Dionne.

Exercices

Nuque (occiputs)

Couchez-vous sur le dos, jambes fléchies, et placez un bloc sous votre tête, comme s’il s’agissait d’un oreiller. Insérez ensuite les balles entre le bloc et la base de votre crâne, les occiputs. Fermez les yeux et laissez les balles exercer une légère traction pour créer de l’espace entre votre crâne et vos premières vertèbres cervicales. Respirez lentement.

Faites ensuite de petits « non » puis de petits « oui » de la tête. Prenez votre temps et soyez à l’écoute de votre corps. Ce massage doit rester agréable et sans douleur.

Vous pouvez masser ainsi votre nuque d’une à deux minutes, ou plus si vous en ressentez le besoin.

Haut du dos (rhomboïdes)

Installez-vous couché sur le sol ou debout, le dos au mur. Placez les balles dans le haut de votre dos, chacune d’un côté, entre votre colonne vertébrale et l’angle inférieur de vos omoplates, c’est-à-dire le bas de vos omoplates. Placez les mains derrière votre tête et ramenez vos coudes légèrement vers l’avant.

En inspirant, arrondissez les épaules vers l’avant pour augmenter l’espace entre vos omoplates (protraction), puis, en expirant, reculez les épaules vers l’arrière (rétraction) pour presser sur les balles.

Répétez ce mouvement de quatre à cinq reprises, toujours en suivant le rythme de votre respiration.

Déplacez maintenant les balles d’environ 5 cm vers le haut et refaites les mêmes mouvements.

Répétez cet exercice une dernière fois en plaçant cette fois-ci les balles entre l’angle supérieur de vos omoplates et votre colonne vertébrale.

Bas du dos

Utilisez les deux balles sorties de leur sac et deux blocs ou deux gros livres de la même hauteur. Allongez-vous sur le dos et fléchissez les genoux. Déposez chaque pied sur un bloc ou un livre. Placez les balles de chaque côté de la colonne vertébrale, dans le bas de votre dos, juste en haut des hanches ; les balles ne sont pas sur vos os, seulement sur vos muscles. Gardez le dos détendu sur les balles.

À l’inspiration, pivotez votre bassin postérieurement (levez vos fesses du sol). À l’expiration, pivotez votre bassin antérieurement (abaissez vos fesses vers le plancher).

Gardez toujours votre dos en contact avec les balles ; seul votre bassin lève et descend.

Répétez de quatre à cinq fois, puis déplacez les balles vers la vertèbre supérieure, soit plus ou moins 3 cm plus haut.

Refaites la séquence pour chaque vertèbre lombaire (L1 à L5), jusqu’à ce que vous atteigniez votre cage thoracique

Vous pouvez faire ce même exercice au mur et appliquer seulement la pression nécessaire.

Les bienfaits

Réduit ou élimine les douleurs

Améliore votre posture

Réduit le niveau de stress

Augmente la mobilité et la flexibilité de vos articulations

Relâche la tension dans vos muscles

Améliore vos performances sportives.

Le saviez-vous ?

