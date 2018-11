Quand Andrew Shaw sort ses griffes

Il a été une véritable bougie d’allumage pour le Canadien en inscrivant deux buts dont celui qui allait égaler la marque en 3e période.

« On n’a pas obtenu le départ qu’on voulait, mais on a prouvé beaucoup de caractère en revenant de l’arrière en deux occasions. On a trouvé une façon de gagner. »

– Andrew Shaw

Même si toute l’attention était portée sur Max Pacioretty, contre lequel il a été échangé, il a joué les héros avec le but gagnant.

« J’avoue que j’étais motivé à l’idée d’affronter mon ancienne équipe et c’est d’autant motivant d’avoir contribué à la battre. »

– Tomas Tatar

Une rentrée réussie pour celui qui a joué pendant 20 minutes.

« J’étais un peu rouillé en début du match, mais tout est rentré dans l’ordre par la suite.»

– David Schlemko

Le Canadien a connu un faux départ au premier engagement en concédant 15 lancers à ses adversaires contre seulement... quatre.

« Nous n'avions pas d'énergie en première période et il nous fallait rebondir en deuxième, ce que nous avons fait. »

– Claude Julien

Michel Lacroix a d’abord annoncé au micro que Jonathan Drouin était l’auteur du 1er but du Canadien, alors qu’il n’était même pas sur la patinoire.

« Je n’avais pas entendu l’annonceur-maison, mais c’est plutôt Jonathan sur le banc qui m’a dit qu’il s’était trompé. Je suis heureux d’avoir contribué à cette victoire. »

– Charles Hudon