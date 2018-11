«Quand il parle, on l’écoute»

Malgré un début de saison mitigé, à l’image des Golden Knights de Vegas, Max Pacioretty semble faire l’unanimité auprès de ses nouveaux coéquipiers. Le contraire aurait été... surprenant.

« C’est un vétéran et ça paraît dans le vestiaire, a indiqué Jonathan Marchessault d’entrée de jeu. Quand il parle, tout le monde s’assoit et l’écoute. Ce n’est pas pour rien qu’il a été capitaine à Montréal. C’est un leader né.

Malgré sa faible production offensive [ralentie par une blessure qui lui a fait manquer quatre matchs récemment], il joue du gros hockey, poursuit l’attaquant originaire de Cap-Rouge. Il est utilisé à toutes les sauces et sa contribution est appréciée. »

Carrier l’a vu... grandir

William Carrier n’a lui aussi que de bons mots à l’endroit de Pacioretty.

« Étant originaire de Montréal, raconte-t-il, je l’ai vu grandir. J’exagère à peine quand je vous dis que j’ai en tête pratiquement tous les buts qu’il a marqués avec le Canadien.

Pour moi, c’est un grand joueur. Les petits détails ont beaucoup d’importance pour lui. Et dans les moments de tempête, il est capable de nous calmer et de nous ramener à l’ordre.

Quant à sa contribution à l’attaque, je ne suis pas inquiet. Il a inscrit 30 buts et plus [pendant cinq saisons dans l’uniforme du CH] et je suis convaincu qu’il va atteindre ce plateau dans le futur. Il a le lancer et la vitesse. C’est le genre de joueur qui produit en séquence, style 10 buts en huit matchs. »

Marc-André Fleury a été un rouage important de la saison de rêve qu’ont connue les Golden Knights à leur première année d’existence l’an dernier, alors qu’ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley avant de s’incliner contre les Capitals de Washington en cinq rencontres.

Fleury est passé par là

Après avoir passé 14 ans dans l’organisation des Penguins, l’équipe qui en avait fait le premier choix de la séance de repêchage en 2003, le gardien québécois a pu relancer sa carrière non sans fracas à Las Vegas.

Fleury se souvient de son retour à Pittsburgh l’an dernier et comprend très bien les moments intenses qu’il a vécus devant son ancien public, comme Pacioretty hier soir au Centre Bell.

« Je vais évidemment m’en souvenir toute ma vie, a avoué Fleury dans une courte entrevue accordée au Journal après l’entraînement des Golden Knights hier matin. Mes premiers coups de patin ont été très émotifs et je suis sûr que Max va vivre la même chose. »

« On a beau dire que c’est un match comme les autres et qu’on ne pense qu’à la victoire, on ne peut certes oublier toutes ces belles années passées au sein de la même équipe et des moments mémorables qui ont marqué ma carrière à Pittsburgh. »

À la différence de Pacioretty, Fleury a pu soulever le précieux trophée avec son ancienne formation à trois reprises. Sans oublier qu’il a participé à deux autres finales de la Coupe Stanley.