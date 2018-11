Retour dans les années 1990

Dans les années 1990, Les Frères à Ch’val ont fait la pluie et le beau temps sur les ondes radiophoniques du Québec. Mon voisin, L’été, Prends ça cool, Cauchemar et C’est d’l’amour ont résonné à profusion dans les chaumières. Et puis le groupe a pris une petite pause... de près de 20 ans. Mais voici que Polo et ses comparses musiciens reprennent du service cet automne avec le lancement d’un album à succès et la préparation d’un autre disque pour l’an prochain.

C’est en 1999 qu’est paru le tout dernier album des Frères à Ch’val, Prends ça cool !. Quelque temps après sa sortie, les musiciens avaient décidé de prendre des chemins différents, pour travailler sur d’autres projets.

« Les gars avaient des studios d’enregistrement, dit le chanteur et parolier du groupe, Paul “Polo” Bellemare. Moi, j’avais décidé de travailler sur mes albums. On nous avait aussi dit qu’on jouait beaucoup à la radio et que ce serait bon de prendre un break. »

Dans les années suivantes, le groupe s’est réuni pour l’album Polo et les Frères live, en 2004, et pour des spectacles aux FrancoFolies, en 2008 et 2014. « Le timing de faire un nouvel album n’était pas encore là, dit Polo. Il y avait un conflit de direction. Mais on a continué de donner des spectacles. On le fait depuis les six dernières années. »

Album festif

Parce que l’année prochaine marquera les 20 ans de la sortie du dernier disque, les musiciens ont finalement décidé qu’ils pouvaient bien plancher sur une nouvelle galette.

Polo a fait quelques appels et il a réussi à monter un groupe formé de Gilles Brisebois (basse), Denis Lavigne (mandoline, claviers, banjo, voix) et François Lalonde (batterie).

« Je me demandais comment ce serait d’écrire de nouvelles chansons pour les Frères, dit Polo. J’avais peur d’avoir le syndrome de la page blanche. Mais c’est revenu. » Le prochain album est « aux trois quarts » achevé, selon le chanteur. Il devrait sortir au printemps. « Il y a des tounes sur l’environnement. C’est dans l’esprit festif du groupe. »

Pas de nostalgie

D’ici là, les amateurs du groupe pourront replonger dans les trois premiers disques de la formation, qui n’étaient plus sur le marché depuis des années. Un album à succès paraît aussi cette semaine.

« Notre compagnie d’édition avait fait faillite, dit Polo. C’était une affaire nébu­leuse. Un jour, je me suis dit qu’après 15 ans, les chansons devaient bien revenir à l’artiste. J’ai fait des appels et on m’a confirmé que je pouvais récupérer les chansons. »

Aujourd’hui âgé de 62 ans, Polo ne semble pas trop avoir changé son style de vie. Le musicien habite dans la Petite Italie, à Montréal, et il se promène à pied, la plupart du temps. « Je n’ai pas d’auto. Je n’ai jamais eu de permis de conduire ! » dit-il.

Le retour des Frères à Ch’val est-il nostalgique pour lui ? « Je ne suis pas tellement un gars pour la nostalgie, répond-il. Mais cette musique-là ne meurt pas et on m’en parle encore beaucoup. On a déjà une dizaine de shows confirmés pour l’été. J’espère bien pouvoir rester debout ! (rires) »

L’album à succès des Frères à Ch’val, Les plusses meilleures chansons, est présentement sur le marché. Les trois albums du groupe, C’pas grave, Paix, amour et foin, ainsi que Prends ça cool ! sont aussi maintenant en vente sur les plateformes numériques.