Un gros point en banque pour les Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi ont conclu leur périple dans les Maritimes en subissant un revers de 4-3 en prolongation face aux Wildcats de Moncton, samedi soir au Centre Avenir.

Les hommes de Yanick Jean ont réussi à combler un déficit de deux buts pour finalement mettre la main sur un gros point face aux détenteurs de la deuxième position au classement général.

Tirant de l’arrière 3-2 en toute fin de rencontre, le gardien des Sags Zachary Bouthillier a réalisé des arrêts époustouflants sans son bâton pour aider son équipe à rester dans le match. L’action s’est ensuite dirigée à l’autre bout de la glace et Zachary Lavigne a pris les choses en main en marquant alors qu’il restait 14 secondes à faire au match. C’est finalement l’attaquant Alexander Khovanov qui a procuré la victoire aux Wildcats en prolongation.

«On n’a jamais baissé les bras même quand on tirait de l’arrière 3-1. On a travaillé, on s’est bien battu, on avait un alignement restreint et on avait des choses spécifiques à faire. Je suis vraiment satisfait du match», s’est réjoui l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

En raison des nombreux blessés qui sont restés à Chicoutimi pour se faire soigner, plusieurs joueurs de soutien ont pris le relais et ont livré une bonne performance. C’est le cas de Xavier Labrecque, qui a inscrit son deuxième but en carrière dans la LHJMQ, réduisant l’écart à 3-2 à mi-chemin en troisième période.

«C’est certain que les joueurs de soutien ont des rôles plus importants lorsqu’il y a des blessures. Ils se sont serré les coudes et ils ont bien fait dans l’ensemble», a noté Jean.

Outre Lavigne et Labrecque, l’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst Justin Ducharme a également touché la cible en fin de première période alors qu’il a saisi un retour de lancer.

Du côté des Wildcats, les attaquants Jérémy McKenna (15), Brady Pataki (6), Simon Le Coultre (7) ont touché la cible avant le filet victorieux de Khovanov.

Les Saguenéens renoueront avec leurs partisans samedi prochain alors que les Screaming Eagles du Cape Breton seront les visiteurs au Centre Georges-Vézina.

«Un aréna à couper le souffle»

Il s’agissait de la première visite des Saguenéens au tout nouvel amphithéâtre des Wildcats. Le Centre Avenir peut faire entrer pas moins de 8800 personnes à l’intérieur de l’aréna.

«C'est très beau. C'est un amphithéâtre à la fine pointe du 21e siècle. Je pense que c'est très important pour la #LHJMQ d'avoir des arénas comme ça. Honnêtement, c'est à en couper le souffle», a lancé Yanick Jean au bout du fil.