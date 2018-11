Un nouveau duel entre les frères Harelimana

Avec cette finale de la Coupe Dunsmore entre les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval, ce samedi à Québec, les frères Brian et Kean Harelimana s’affronteront à nouveau lors d’un match qui revêt la plus grande importance.

L’an dernier, Kean avait eu le dessus lorsque le Rouge et Or l’avait emporté en finale provinciale par le pointage de 25-22.

«C’est toujours spécial, un match Laval-Montréal, et la présence de mon frère ajoute un peu de piquant, a affirmé Kean, plus tôt cette semaine, lors d’une entrevue avec "Le Journal de Québec". On se croise parfois sur les unités spéciales, mais sans plus. C’est plus difficile pour nos parents, surtout que c’est un match sans lendemain. Ils sont fiers de nous et souhaitent que personne ne se blesse.»

Puisque les deux frères évoluent comme secondeur dans leur formation respective, la famille encourage continuellement la défensive qui est sur le terrain. Au bout du compte, il y aura toutefois un gagnant et un perdant. C’est inévitable.

Ce match entre les Carabins et le Rouge et Or sera diffusé dès 13h30 sur les ondes de TVA Sports.