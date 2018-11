Un peu d’histoire

Chicago a battu les Rangers 5 à 3 en prolongation. Ça s’peut pas, vous dites-vous en sirotant votre jus de quelque chose. Oui, c’est arrivé et ça fait 76 ans aujourd’hui. Parce que, dans ce temps-là, la prolongation était de 10 minutes, que tu scores ou non. Et c’est aussi un 10 novembre (1934) qu’a été autorisé le premier tir de punition, et c’était au grand-père de Pierre Mondou, Armand. Nouveau règlement, un tir de pénalité est consenti à celui qu’on aura empêché de lancer lors d’une échappée. Armand du Canadien n’a pas compté, mais ce n’était pas comme aujourd’hui. Le joueur devait rester dans un cercle situé à 38 pieds du but et décocher un lancer de cet endroit. Le gardien, lui, n’avait le droit de s’avancer qu’à un pied devant la ligne des buts. Le tout premier joueur à compter sur un lancer de punition a réussi l’exploit quelques jours plus tard. Il s’agit de Scotty Bowman des Eagles de St-Louis, mais pas celui que vous connaissez. Ralph Scotty Bowman.