Quelques mois à peine après avoir lancé Love & Soul, Corneille s’apprête à lancer un nouvel album. Le chanteur dévoilera en février Parce qu’on aime, qu’il décrit comme « la suite logique de Parce qu’on vient de loin... 16 ans plus tard ».

« J’ai décidé d’arrêter de me prendre la tête pour prouver que je peux faire plein de choses. Alors je reviens à ce que je fais de mieux, soit du R&B francophone. C’est la musique que j’ai écoutée toute ma vie et qui m’a donné l’envie de devenir chanteur. C’est celle qui a bâti mon ADN artistique, alors c’est en quelque sorte un retour aux sources pour moi », explique Corneille.

Il revient donc ainsi à ses premières amours après s’être offert une « pause créative » le temps d’enregistrer un album de reprises.

« Love & Soul m’a permis de renouer avec le métier d’interprète en empruntant les chansons d’autres artistes. Mais il m’a aussi redonné le goût d’écrire. Ma femme et moi, on a trouvé une clé d’inspiration je ne sais où, et tout a été très rapidement. Le plus gros du travail a été fait en 4 ou 5 mois », révèle-t-il.

D’hier à demain

Même si la parution de Parce qu’on aime n’est prévue que pour février prochain, les fans peuvent déjà en avoir un aperçu avec le spectacle Love & Soul, créé spécialement pour le cabaret du Casino de Montréal. En effet, même si ce concert porte le titre de son album de reprises paru en mai dernier, il permet à Corneille de ratisser beaucoup plus large.

« J’avais envie d’aller d’hier à aujourd’hui, et même dans le futur. Il y aura mon passé avec tous mes succès, et les chansons qui ont été les mieux reçues par mes fans. Il y aura mon présent avec les titres de Love & Soul, puis également mon avenir avec quelques nouvelles pièces originales qui sortiront bientôt », avance le chanteur.

« En fait, j’ai créé ce spectacle comme prétexte pour renouer avec le public québécois. Ça faisait 12 ans que je n’avais pas donné de série de concerts solos ici et j’avais hâte de retrouver mes fans », ajoute-t-il.

Après cette série de représentations, Corneille consacrera les prochains mois à la promotion de ce prochain album, tant ici qu’en France. Il sera ensuite de retour au Québec à temps pour retrouver Garou et Roch Voisine le temps de quelques représentations de la tournée Forever Gentlemen au printemps prochain. Et entre-temps, il s’affaire à réaliser le nouvel album de la chanteuse Renee Wilkin.

Quant à la tournée accompagnant son nouvel album à paraître, elle devrait sillonner le Québec à l’automne 2019.

« Disons que je ne chômerai pas dans la prochaine année ! », s’exclame Corneille.

Le spectacle Love & Soul est présenté jusqu’au 17 novembre au cabaret du Casino de Montréal.