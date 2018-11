Un roman hypnotisant

Faisant partie des invités d’honneur du Salon du livre de Montréal, Bernard Werber sera sous peu au Québec. En attendant de pouvoir le rencontrer là-bas, nous vous invitons donc à découvrir son tout dernier livre.

Ce qu’il y a de génial, avec les romans de Bernard Werber, c’est qu’on apprend toujours plein de choses sans que ce soit abscons ou ennuyeux, les connaissances et l’imagination de ce prolifique écrivain français ne semblant pas avoir de limites. Et avec La Boîte de Pandore, son tout nouveau pavé, il nous invite cette fois à soulever le couvercle de notre propre boîte crânienne pour sonder les arcanes de l’inconscient... et les multiples vies antérieures qui s’y cacheraient !

« Journaliste scientifique de formation, j’ai par le passé été amené à rédiger des papiers sur l’hypnose et un jour, j’ai rencontré un hypnotiseur qui m’a proposé de faire une régression, explique Bernard Werber, qu’on a récemment réussi à joindre à Paris. Au fil du temps, j’ai ainsi pu visiter quatre de mes anciennes vies qui, en passant, n’ont rien à voir avec celles dont je parle dans mon livre. L’hypnose régressive est une manière de chercher plus profondément la source de notre individualité, de découvrir qu’elle n’a pas seulement été forgée par nos parents. Même si on ne peut pas être sûr que ça marche vraiment et qu’on n’est pas obligé d’y croire, cet outil existe et pour moi, il a aussi été une source d’inspiration. C’est du reste l’avantage d’être romancier plutôt qu’essayiste : quel que soit le sujet abordé, on n’est pas obligé de convaincre. »

Attachez vos ceintures !

Accompagnant une collègue de travail à un spectacle intitulé Hypnose et mémoires oubliées, le professeur d’histoire René Toledano sera désigné au hasard pour monter sur scène et, éventuellement, remonter dans la vie où il a été le plus héroïque. Alors qu’il était presque aussi sceptique que nous, il aura ainsi la surprise d’atterrir dans la tête d’Hippolyte Pélissier, un caporal de la Première Guerre mondiale sur le point d’affronter les Allemands pendant la sanglante offensive du Chemin des Dames. Une expérience qui l’ébranlera sérieusement et qui ne tardera pas à avoir un impact direct sur sa vie actuelle, cette brève incursion dans les tranchées ayant entre autres contribué à faire surgir en lui des réflexes défensifs dignes de Jackie Chan.

« J’ai la forte intuition qu’on est la somme de toutes les personnes qu’on a été, car dans chaque vie, on apprend un petit quelque chose, ajoute Bernard Werber. Ma vie présente est donc issue de tout ce qui n’a pas fonctionné dans mes vies précédentes. Vers 1200, j’ai par exemple été un archer anglo-saxon qui a beaucoup souffert de ne savoir ni lire ni écrire. La chance qu’on a, c’est que toutes ces vies antérieures ont été beaucoup moins bien que cette vie-ci, parce que les gens d’autrefois ont dû affronter la famine, les maladies et quantité d’autres énormes inconvénients. »

Bientôt à Montréal

Ne reculant devant rien pour le prouver, Bernard Werber offrira donc à René Toledano un parcours totalement hors-norme qui l’incitera tour à tour à découvrir ses passés de richissime comtesse dont tous les proches souhaitaient ardemment la mort, de galérien enchaîné sur les bancs d’un vaisseau romain à deux doigts d’être coulé en 249 avant Jésus-Christ, de moine bouddhiste cambodgien torturé par les Khmers rouges ou d’astronome originaire d’Ha-Men-Ptah, une gigantesque île isolée au milieu de l’océan Atlantique qui, dans le futur, sera mieux connue sous le nom d’Atlantide.

Ayant vite appris à s’auto-hypnotiser pour profiter de l’aide et des conseils de ses nombreux anciens moi, René ira même jusqu’à influer le cours de l’Histoire­­­. Mais afin de vous laisser le soin de découvrir comment et pourquoi – et vous allez voir, Bernard Werber n’y est pas allé de main morte ! –, on n’en dira pas plus. En revanche, on peut se permettre d’ajouter que l’écrivain, qui fait cette année partie des invités d’honneur du Salon du livre de Montréal, a déjà très hâte de venir nous rendre visite. « Au Salon, je sais qu’on a déjà prévu beaucoup de choses pour moi et j’aime bien, parce que les lecteurs qui viennent me voir sont ouverts et agréables, précise-t-il. J’ai une grande histoire d’amour avec le Québec et chaque fois que je peux y aller, c’est comme des vacances ! »

Photo courtoisie

Bernard Werber au Salon du livre de Montréal

On pourra aller l’entendre dans le cadre des Confidences d’écrivain le 17 novembre de 10 h à 10 h 25, sur la scène de La Grande Place. Il participera aussi aux séances de dédicace le 15 novembre de 17 h à 18 h, le 16 novembre de 18 h à 19 h, le 17 novembre de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 14 h et le 18 novembre de 13 h à 14 h.