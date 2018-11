Un vrai bon livre

Avec ce premier roman, l’écrivaine belge Adeline Dieudonné signe l’un des livres les plus touchants de la rentrée.

Il y a et il y aura toujours des gamins plus malchanceux que d’autres. La jeune narratrice de ce roman, par exemple. Âgée de 10 ans, elle a hérité d’une paire de parents franchement pitoyables : le père, qui est comptable de métier, passe l’essentiel de ses temps libres à regarder la télé, à boire du whisky ou, dès qu’il en a la possibilité, à parcourir le monde pour chasser antilopes, gnous, kobus, sangliers, hyènes et springboks. Dans leur moche pavillon datant des années 1970, ses nombreux trophées encombrent même une pièce complète interdite aux enfants. Quant à la mère, qui ne s’anime qu’en présence des chèvres qu’elle élève derrière la maison, elle est généralement tellement passive et silencieuse – c’est à peine si elle crie lorsque son mari se défoule sur elle ! – qu’il est souvent difficile de ne pas la confondre avec un pot de fleurs.

Un nouveau malheur...

Essayer de grandir normalement dans pareil environnement relève donc d’emblée de la gageure. Mais grâce aux sourires de son petit frère Gilles et à la présence d’une vieille voisine excen­trique au cœur tendre, la narratrice a toujours réussi à tirer son épingle du jeu. L’horrible accident dont elle et son frère seront témoins par un bel après-midi ensoleillé viendra cependant complètement changer la donne. Car à partir de là, plus rien ne saura refaire sourire Gilles. Et comme seule la narratrice s’en souciera, cette dernière devra une fois de plus déployer des trésors d’imagination pour l’aider à transcender leur triste quotidien.

Un magnifique premier roman qui mérite de remporter bien plus que le Prix Première Plume et le Prix du roman Fnac.

À lire aussi cette semaine

Le best of d’Adam Sharp

Photo courtoisie

Parce qu’on a franchement adoré Le théorème du homard et beaucoup aimé Le théorème de la cigogne, on s’est précipité sur ce nouveau Graeme Simsion, qui raconte cette fois l’histoire d’un expert de la musique des années 1960-1970 dont le tranquille quotidien sera bientôt complètement chamboulé par le courriel d’une ex. Sans être un coup de cœur, une lecture quand même sympathique.

Missing : New York

Photo courtoisie

C’est le premier opus de la série mettant en vedette Frank Decker, un jeune vétéran de la guerre d’Irak qui, après avoir été sergent de police à Lincoln­­­, Nebraska, ne tardera pas à se spécialiser dans la recherche de personnes portées disparues. Ici, il s’agira d’une jolie gamine de cinq ans et pour la retrouver, Decker devra traverser pratiquement tous les États-Unis. Un thriller honnête et relativement efficace.

Steve Jobs – Portrait bio graphique d’un génie

Photo courtoisie

Une biographie qui se lit de très agréable façon, puisqu’elle comprend plus d’une centaine d’images et de graphiques permettant de voir autrement le parcours du célèbre cofondateur d’Apple. On pourra ainsi facilement découvrir ses sept principaux mantras, ce qu’il aimait écouter sur son iPod, cinq moments mémorables de ses discours ou la liste de ses biens.

Le meilleur du bistro

Photo courtoisie

Quelques semaines avant les Fêtes, le chef Jean-François Plante nous offre sur un plateau toutes ses meilleures recettes. Cette année, pendant le réveillon, bien des convives auront ainsi la chance de se régaler en mangeant ceviche de saumon à la téquila et aux citrons, calmars confits aux fines herbes, tartare d’agneau, coq au vin rosé, canard rôti au Grand Marnier et à l’érable ou bavette de bœuf à la bordelaise.

Frissons garantis

Noir, noir, noir

Photo courtoisie

Wow. C’est le seul mot qu’on a été capable d’articuler après avoir enfin appris qui était la Helena du titre et mis de côté toutes nos émotions pour pouvoir ensuite terminer la lecture de cet excellent roman noir ébène.

Mais avant d’en arriver là, il faut d’abord passer par la case départ. Et quel départ, puisqu’on commencera par faire la connaissance de Tommy, jeune campagnard perturbé qui prend son pied en torturant et en éventrant des animaux entre les murs d’un vieil abattoir désaffecté. Un vrai psychopathe en puissance, mais qui, pour le moment, parvient encore à réfréner la plupart de ses pulsions...

Sous le chaud soleil du Kansas, on côtoiera ensuite Hayley, 17 ans, qui devrait bientôt prendre part à un tournoi de golf susceptible de lancer sa carrière. Ce qui explique pourquoi elle a décidé d’aller passer une semaine au Missouri, le voisin de sa tante, un ancien célèbre joueur de golf, ayant accepté de lui servir de coach. Sauf que chemin faisant, sa voiture tombera en panne et en attendant qu’elle se fasse réparer, Norma Hewitt, une mère exemplaire des environs, proposera à Hayley de venir dans sa maison entourée de champs de maïs.

On vous laisse le soin de découvrir la suite, qui se lit vraiment d’un trait.