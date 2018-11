Une tribune controversée pour son premier discours

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a choisi la tribune d’un média alternatif de droite controversé pour prononcer le plus important discours de la jeune histoire de sa formation politique. « C’est le premier gros discours qu’on fait pour dire dans quelle direction on veut aller », affirme le bras droit de M. Bernier, Martin Masse. L’allocution aura lieu aujourd’hui à Calgary devant quelque 500 personnes réunies à l’invitation du site The Rebel, selon le clan Bernier. Ce média en ligne bien connue dans le Canada anglais est boudé tant par les libéraux et les conservateurs que les néo-démocrates, à cause de ses positions flirtant parfois avec l’extrême droite. Le Journal a obtenu une version traduite en français du discours, dans lequel les questions identitaires et les idées libertariennes occupent une place de choix.

Conservateurs et libéraux, du pareil au même

L’objectif du discours : se distinguer du Parti conservateur d’Andrew Scheer. Dans les notes d’allocution, M. Bernier trace un lien entre son ancien parti et les libéraux de Justin Trudeau. Ces deux clans visent d’abord et avant tout à plaire aux groupes de pression et refusent de débattre d’enjeux controversés de « peur de créer des controverses ».