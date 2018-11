Avoir un garçon augmenterait les risques de dépression postpartum

Le sexe de l’enfant à naître aurait une influence sur le risque de dépression postpartum selon une nouvelle étude de l’université du Kent au Royaume-Uni.

Les chercheurs ont en effet établi que les nouvelles mamans de garçons seraient plus à risques.

Selon leur étude menée sur 296 femmes pendant et après leur grossesse, les femmes ayant donné naissance à un garçon ont entre 71 et 79% plus de risque de développer une dépression postnatale.

L’étude a par ailleurs montré que les mamans ayant eu des complications lors de leur accouchement avaient 174% plus de risque de développer une dépression postpartum.

«Le fait de découvrir qu’avoir un petit garçon ou une naissance difficile augmente le risque de dépression postnatale d'une femme offre aux professionnels de santé deux nouvelles façons d’identifier les femmes qui auraient besoin d’un soutien supplémentaire», explique la chercheuse Sarah Johns.

Le soutien psychologique de la mère semble en effet jouer un grand rôle puisque l’étude a démontré que les femmes ayant eu des problèmes de santé mentale (anxiété, stress, dépression) avaient un risque plus faible de dépression postnatale, notamment grâce à l’aide qu’elles avaient reçue auparavant.