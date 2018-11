Casey DeSmith continue à faire sa place avec les Penguins

Tandis que Matt Murray accumule les revers et les performances difficiles, Casey DeSmith continue de s’imposer devant la cage des Penguins de Pittsburgh.

Le gardien numéro deux a notamment permis aux siens de mettre un terme à une série de cinq défaites en blanchissant les Coyotes de l’Arizona samedi. Il s’est dressé devant 39 lancers dans la victoire de 4-0 des Penguins.

DeSmith obtenait un deuxième départ de suite samedi après un revers de 2-1 contre les Capitals de Washington, mercredi.

«Cela fait du bien d’avoir un tel vote de confiance, d’avoir la chance de rebondir et d’être là pour l’équipe», a indiqué le gardien de 27 ans au quotidien «Pittsburgh Post-Gazette».

«C’était une victoire et un blanchissage d’équipe. Tout le monde en avait besoin», a-t-il ajouté.

Confiant

DeSmith a disputé neuf matchs, dont six comme partant, depuis le début de la campagne. L’Américain, qui évolue dans la Ligue nationale de hockey pour une deuxième saison, se sent de plus en plus à l’aise dans son rôle.

«Tant que je continue à bien jouer et à mettre mon style en pratique, ma confiance augmente, a-t-il expliqué. Je suis en confiance en ce moment.»

DeSmith a de bonnes raisons d’être sûr de lui, lui qui affiche un taux d’efficacité de ,942 et une moyenne de buts alloués de 1,89.

«Il a été phénoménal [contre les Coyotes]. Il est au sommet de son art depuis quelques matchs, a affirmé le défenseur Brian Dumoulin. Il fait de gros arrêts à des moments opportuns. S’il continue à jouer comme cela, nous allons gagner beaucoup de match.»

Sous pression

Les excellentes performances de DeSmith mettent de la pression sur Murray. Le gardien, qui a souffert d’une commotion cérébrale plus tôt dans la saison, ne connaît pas le départ espéré en 2018-2019.

En plus d’afficher des statistiques décevantes (taux d’efficacité de ,886 et moyenne de buts accordés de 3,87), les Penguins ont connu la défaite à ses quatre derniers départs. Il a d’ailleurs cédé sa place dans deux de ces matchs.

En envoyant DeSmith dans la mêlée samedi, l’entraîneur-chef Mike Sullivan espérait permettre à Murray de retrouver ses repères.

«Cela permet à Matt de passer du temps avec notre entraîneur des gardiens [Mike Buckley] et de travailler sur certains aspects de son jeu qui lui permettront de s’améliorer», a-t-il indiqué.

De plus, Sullivan est loin d’abandonner Murray. «Il sera un élément important dans le futur de cette équipe», a-t-il dit.

Les Penguins disputeront leur prochain match mardi contre les Devils du New Jersey. Reste maintenant à savoir qui défendra leur filet dans ce duel.