Coupures chez Bombardier: le ministre Fitzgibbon rencontrera l'industrie lundi

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, rencontrera les acteurs de l'industrie aérospatiale, lundi, à Montréal.

L'événement permettra de réunir chez Aero Montréal plusieurs acteurs du milieu pour faire le point à la suite des coupures annoncées chez Bombardier, jeudi dernier.

La rencontre, qui doit permettre de réunir plusieurs entreprises, syndicats et organisations, sera suivie d'une conférence de presse. L'objectif de cet réunion sera de faire le point sur la situation dans l'industrie aérospatiale. En ce sens, aucune annonce n'est prévue au cours de la conférence de presse.

Jeudi dernier, Bombardier a annoncé qu'elle supprimera 5000 postes un peu partout dans le monde, dont 2500 au Québec en 500 en Ontario, d'ici les 18 prochains mois. L'avionneur a aussi annoncé la vente de son programme d'avions Q Series et de ses activités de formation de pilotes à l'entreprise montréalaise CAE.

Dans la foulée de cette annonce, le ministre Fitzgibbon avait annoncé vouloir rencontrer les acteurs de l'industrie afin de voir comment le gouvernement pouvait aider le secteur à prospérer, par exemple en accélérant des projets d'investissement. «Je peux vous assurer que notre gouvernement ne ménagera aucun effort et continuera de travailler avec les entreprises de l'industrie pour replacer le plus grand nombre de travailleurs possible au sein de ce secteur», avait-il soutenu.