Dans nos archives: une vedette qui fait courir les foules

Québec accueille rien de moins que le plus célèbre mannequin du moment, Claudia Schiffer, le 8 novembre 1997.

C’est à bord d’une longue limousine que l’Allemande de 27 ans se présente, peu avant 13 h, aux Galeries de la Capitale.

Photo d'archives

Ses gardes du corps font du zèle. « Il y avait plus de sécurité autour d’elle que lors de l’entretien de Bill Clinton au Sommet des Amériques, à Miami », peste un photographe.

Plus de 150 admirateurs attendaient la vedette à l’extérieur. Rien par rapport aux 32 000 groupés sur la patinoire des Galeries, où une estrade pour une parade de mode a été installée.

Le mannequin traverse l’allée de l’estrade, serrant des mains au passage. Mais Mme Schiffer n’est pas venue à Québec pour défiler, mais bien pour une entrevue-spectacle menée par la porte-parole du centre d’achat, Claude Thibault.

En entrevue avec Le Journal, Claudia Schiffer révèle que son horaire du temps est très chargé actuellement et qu’elle ne passe jamais plus de deux ou trois jours au même endroit. « Je ne défais presque plus mes valises », dit celle qui était à l’époque porte-parole pour L’Oréal et Citroën.

- Texte et recherche : Martin Lavoie et Stéphane Doré