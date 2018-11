Des pilotes québécois à la rescousse en Californie

LOS ANGELES | Deux hydravions québécois combattent depuis septembre dernier les feux de forêt historiques qui ravagent présentement la Californie.

Un contrat lie le gouvernement québécois et le comté de Los Angeles depuis 25 ans. Chaque année, les équipages de deux CL-415, propriétés du Service aérien gouvernemental (SAG), vont porter main-forte à leurs collègues californiens. Douze membres d'équipage, soit quatre commandants, quatre copilotes et quatre techniciens, sont aussi déployés avec ces appareils, a précisé Martin Girard, porte-parole pour le ministère des Transports du Québec.

Depuis quelques années, ils ont plus de pain sur la planche qu’auparavant.

«Il y a de plus en plus de feux de forêt en Californie», a remarqué Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU, sur les ondes de TVA Nouvelles.

Si les pilotes québécois sont reconnus à l’international pour leur expérience, les conditions de travail sont considérablement différentes dans l’Ouest américain.

«C’est beaucoup plus venteux, ça demande une habileté très grande. Aussi, ils vont chercher l’eau dans les océans, ce qui n’est pas le cas au Québec. Quand ils reviennent, ils doivent donc s’assurer qu’il n’y a plus d’eau salée dans leur réservoir», a expliqué M. Caron.

Le partenariat entre le Québec et Los Angeles dure habituellement 90 jours. Les CL-415 et leur équipage devraient donc rentrer au pays à la fin du mois. Cependant, on ignore si le gouvernement québécois prolongera leur mission cette année en raison de l’importance des brasiers en Californie.

Les feux de forêt dans la région ont, jusqu’ici, fait 250 000 évacués et 25 morts.