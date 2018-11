Éloge de l’amour-passion

Après l’immense succès de la communauté de « zèbres » créatifs qu’il a créée, l’écrivain français Alexandre Jardin propose maintenant à ses lecteurs d’intégrer une communauté festive et amoureuse de la vie qui se donnera rendez-vous dans les librairies, autour de son nouveau roman-phénomène, Double-Cœur.

Alexandre Jardin, joint en Normandie entre deux séances de signature est sincèrement heureux de l’accueil enthousiaste réservé­­­ à son nouveau livre.

En ce moment, ce qui se passe en France depuis la sortie du livre est « complètement hallucinant », dit-il.

« J’ai imaginé tout un système pour que les gens puissent vivre comme dans mon roman et les gens qui lisent mon livre se retrouvent dans les librairies en ce moment. On est en train de créer une communauté Double-Cœurs. »

« Une appli permet à mes lecteurs de se géolocaliser ! C’est un truc de fou ! s’esclaffe-t-il. Il y a quelques semaines, j’en rêvais... maintenant, je sais que ça fonctionne. »

Du coup, les gens sont « un peu en effervescence », observe-t-il, et lui racontent des tas de choses.

« Dans le train, là, en arrivant en Normandie, une femme arrive et me dit : “Je vous ai entendu à la radio l’autre jour”. Elle m’a dit : “Est-ce que vous pensez que je peux, ce soir, accueillir mon mari en étant nue dans ma robe de mariée ?” Dans ce genre de moment – il n’y avait pas grand monde dans le wagon –, je me suis dit : c’est pas possible, c’est une caméra cachée ! Je lui ai dit : à mon avis, c’est bon ! »

Passion perpétuelle

Se basant sur l’histoire d’un couple juif séparé pendant la Deuxième Guerre mondiale, réuni, puis réfugié en Argentine, Alexandre Jardin raconte comment leur petit livre, Les Double-Cœurs, a donné naissance à une vraie confrérie d’adeptes de la passion perpétuelle.

« L’histoire du début du livre – l’histoire du couple – est une histoire vraie. Le couple a été séparé lors de l’attaque du ghetto de Varsovie. Et ces gens se sont retrouvés, après la guerre, par hasard, à l’angle d’une rue. Je me suis dit que ce couple, à qui il est arrivé un truc vraiment incroyable, devait forcément avoir une vision très particulière de l’amour, puisque l’amour les a protégés. »

« Et en fait, plus ça va, plus autour de moi, je vois bien que les gens utilisent Tinder, etc. Ça me désespère parce que ça désenchante le monde. Je me suis dit : tu vas faire un roman et tu vas imaginer un système pour que les gens se mettent à vivre comme dans ton roman, pour que la littérature réenchante pour de vrai les rapports amoureux. »

Devenir Double-Cœur

Qu’est-ce que c’est, être un Double-Cœur, donc ? « C’est vouloir faire de sa vie amoureuse un chef-d’œuvre. Personne ne supporte l’amour-routine. Pourquoi on vit ça ? C’est absurde ! Personne n’en veut. Les Double-Cœurs sont des gens qui assument leur envie de vivre comme dans les romans, comme au cinéma. Ils assument leur désir de vivre un chef-d’œuvre, sinon rien, quoi. Ce sont des gens qui vont énormément jouer, à l’intérieur de leur couple. »

► Alexandre Jardin a écrit plusieurs best-sellers, dont Le Zèbre, Fanfan, Le roman des Jardin et Ma mère avait raison.

► Pour devenir Double-Cœur il faut télécharger l’appli happn. Toutes les infos sur double-coeur.com.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Inventifs, les Double-Cœurs cultivent tous les langages de l’amour. Ils raffolent des façons de dire je t’aime sans céder à la démangeaison de parler – du langage-rébus des fleurs à celui des cadeaux symboliques en passant par les cours de salsa partagés, les caresses signifiantes ou les messages virtuels laissés ci et là en Réalité augmentée (RA). Les âmes vulgaires y sont interdites de séjour. »

– Alexandre Jardin, Double-Cœur, Éditions Grasset