L’écrivain français François Roux raconte dans Fracking, son nouveau roman, comment certaines régions du nord-ouest des États-Unis sont ravagées par l’industrie pétrolière et minées par les conflits. Il démontre, par le biais de la fiction, comment certaines personnes luttent, tandis que d’autres baissent les bras et se laissent acheter par des géants.

Son roman, réaliste et contemporain, met en scène les Wilson, des agriculteurs du Dakota du Nord qui voient leurs terres être défigurées par l’exploitation du gaz de schiste. Ils se battent contre les géants qui contaminent leur eau et tuent leur bétail.

Il les oppose à un autre clan : ceux qui se sont résignés et qui ont accepté de se laisser empoisonner. Ou qui ont accepté de se laisser acheter.

En toile de fond, on entend résonner les voix des manifestants de Standing Rock, un énorme mouvement de protestation qui a fait les manchettes il y a quelques mois.

« J’ai habité trois ans à New York et j’écris toujours sur des choses qui m’entourent, des choses qui me préoccupent », dit-il.

« J’avais envie d’écrire sur les États-Unis – je suis arrivé l’année précédant l’élection de Trump. Je me suis dit : mais qu’est-ce qui s’est passé dans ce pays ? Je voulais témoigner de ça, et mon éditrice, de qui je suis très proche, m’a parlé d’un documentaire à propos du fracking. Elle m’a dit : c’est pour toi. »

L’indépendance énergétique

Il s’est documenté. « Je suis allé plusieurs fois là-bas. J’ai interviewé des gens et ça m’a fasciné de voir ce qui s’était passé en si peu de temps dans cette ville que j’appelle Middletown, mais qui est en fait Williston, et le ravage que ça avait fait. J’ai rencontré des agriculteurs, des syndicalistes, un peu de gens du pétrole qui sont assez difficiles à approcher parce qu’ils ne veulent pas qu’on parle de leur histoire. »

Il a été fasciné par l’aspect presque mystique des paysages totalement dénudés qu’il voyait, par les nombreuses torches des puits de pétrole.

« Plus Trump allait, plus je comprenais pourquoi cette énergie était vraiment importante pour les États-Unis. C’était vraiment leur indépendance, la nique faite aux pays du Golfe en matière de dépendance énergétique. Je voyais bien qu’il y avait un enjeu qui dépassait même les enjeux financiers. C’était tout d’un coup l’Amérique qui allait changer géopolitiquement les choses. »

Républicains malgré tout

Au Dakota du Nord, François Roux a rencontré les éleveurs de bétail et un grand nombre d’agriculteurs, de même que des représentants des mouvements qui se battent pour que les normes environnementales soient respectées. Ces personnes lui ont permis de créer les personnages de Karen et Peter.

« J’ai inventé des choses autour de leur situation, mais leur situation est bien réelle : ce sont des gens qui, tout d’un coup, parce qu’ils ne possédaient pas les droits de leur sous-sol, se sont fait envahir par 25 puits de pétrole. Leur bétail est mort, écrasé par des camions. »

La réalité dépasse parfois la fiction, a-t-il remarqué lors de ses voyages.

« C’est des gens qui ne sont pas du tout contre le système. Ils sont archi-républicains, pour l’industrie pétrolière. Ils souffrent de ça, mais contrairement à Karen et Peter, eux, ils ne se battent pas en se disant que c’est la faute des compagnies pétrolières. Mais j’ai rencontré aussi des militants qui défendent les droits civiques et des agriculteurs qui se rendent compte que leur commerce est en danger. »

François Roux est l’auteur de livres très remarqués, comme Bonheur national brut et Tout ce dont on rêvait.