Formidable! revisite les chansons d’Aznavour

Jules Grison était convaincu que Charles Aznavour était pour vivre jusqu’à 100 ans. Le chanteur, qui rend hommage à ce monstre de la chanson avec le spectacle Formidable !, a eu un choc, lorsqu’il a appris le décès de l’artiste surnommé le Sinatra français, le 1er octobre dernier.

« On le voyait à la télé et on croyait qu’il était pour chanter jusqu’à 100 ans. Et, du jour au lendemain, plus rien. Je me suis comme senti orphelin sur le coup », a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Jules Grison sera de passage au Théâtre Petit-Champlain, lundi soir et mardi, avec une production créée en 2017, qui prend une tout autre signification.

« On se sent, tout à coup, un peu responsable de quelque chose. Je deviens une sorte de relais pour que ces chansons continuent d’exister et de perdurer dans le temps », a-t-il indiqué.

Grison s’est produit mercredi dernier, à Ottawa, pour la première fois depuis le décès de Charles Aznavour. Il s’attend à vivre des émotions particulières avec cette tournée, qui s’arrêtera aussi à Mégantic, Terrebonne et Beloeil.

« J’ai tendance à avoir la larme facile. Je ne sais pas dans quel état je vais finir tous les spectacles. On verra bien », a-t-il laissé tomber.

La permission

Formidable ! présente, à travers des tableaux, avec des projections, une mise en scène et la présence de cinq musiciens, les grands moments de la carrière d’Aznavour.

Les ambiances montmartroises, Paris, le jazz, les origines arméniennes du chanteur et un clin d’œil à Broadway, pour évoquer sa carrière internationale, sont à l’honneur.

« On revisite toutes les époques de sa carrière et des chansons qui sont moins connues afin de les faire découvrir. Ça aurait été trop simple de faire un spectacle avec ses 25 plus grands succès. Ce n’était pas mon objectif », a précisé Jules Grison.

Le chanteur et le producteur Gil Marsalla ont rencontré Aznavour, le 15 octobre 2016, dans les coulisses du Madison Square Garden, à New York, pour lui demander la permission de faire ce spectacle ainsi qu’un album, qui a été lancé récemment.

« Il aimait cette idée que l’on puisse reprendre ses chansons et qu’on les fasse vivre dans le temps. Il nous a fait confiance », a raconté Jules Grison.

Le chanteur précise que ce travail a été fait sans dénaturer la beauté des textes et de la musique d’Aznavour.

« Nous ne sommes pas allés dans toutes les directions. Le respect de l’œuvre était, pour nous, ce qui est le plus important », a-t-il fait savoir.