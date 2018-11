Jour du Souvenir: les soldats LGBTQ2 honorés pour la première fois

Une couronne en mémoire des soldats de la communauté LGBTQ2 a été déposée au pied du cénotaphe pour la première fois dimanche, à Montréal, lors des cérémonies du jour du Souvenir.

Une des 53 couronnes déposées au pied du monument fait suite aux excuses du premier ministre du Canada Justin Trudeau pour les purges LGBT qui ont touché les Forces armées canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada et les fonctionnaires fédéraux.

Plusieurs membres de ces organisations ont été congédiés de façon discriminatoire par le passé. Notamment, les soldats des Forces armées canadiennes de cette communauté ont perdu leur emploi des années 40 jusqu’au début des années 90 pour «déviance sexuelle».

C’est le cas de Martine Roy, qui a eu l’honneur de déposer la couronne, dimanche, à l’occasion du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

«J’étais très émue et très nerveuse. Ça m’a vraiment touchée», a-t-elle dit, après la cérémonie.

Elle avait 19 ans en 1981 quand elle a joint les Forces armées canadiennes comme assistante médicale. Un jour, lors de sa formation, une voiture est venue la chercher.

Interrogatoire

«On m’a emmenée en interrogatoire à deux reprises pour savoir si j’étais homosexuelle. C’est sûr que j’ai eu peur de le dire», a-t-elle raconté.

Elle a fini par perdre son emploi après qu’on eut enquêté sur elle. Plus de 30 ans plus tard, elle a fait partie des instigateurs du recours collectif contre la purge LGBT, qui a permis aux victimes de se partager une enveloppe de 110 millions $ en indemnités.

Martine Roy était accompagnée du capitaine André Jean, également de la communauté LGBTQ2, pour le dépôt de cette couronne hautement symbolique pour eux.

«C’est vraiment la réconciliation du passé et du présent», a-t-il dit.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, abonde dans le même sens. «Je suis vraiment contente qu’on puisse enfin reconnaître la participation des gens de cette communauté», a-t-elle dit.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a aussi pris part à la cérémonie qui s’est tenue devant des centaines de personnes. «On est en 2018 et qu’il y a encore tellement de conflits armés. On voit à quel point cela détruit des vies. C’est dur. Je pense que souvent, en tant que citoyens, on se sent impuissants», a-t-elle dit.