La jeunesse reprend Félix

Plusieurs chanteurs ont repris, au fil des ans, les chansons de Félix Leclerc. L’album Héritage – Hommage à Félix Leclerc va dans une tout autre direction avec de jeunes artistes qui reprennent les chansons du poète de l’île d’Orléans en mode symphonique.

En vente depuis vendredi, Héritage – Hommage à Félix Leclerc met en vedette Émile Bilodeau, Matt Holubowski, Lydia Képinski, Lou-Adriane Cassidy et un quintette à cordes constitué de membres de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

« Il était temps, à l’occasion du 30e anniversaire de son décès, de donner un coup de jeunesse à ce répertoire-là. J’aimais cette idée de demander à de jeunes artistes de revoir et se réapproprier l’œuvre de Félix tout en le regardant dans les yeux », a indiqué Monique Giroux, idéatrice de cet album.

L’animatrice de radio voulait offrir quelque chose de nouveau.

Photo courtoisie

« Il y a des hommages à Félix qui sont très réussis. Je n’avais pas envie de refaire ce qui avait déjà été fait. Ça prenait un concept plus pointu et plus précis. J’ai beaucoup travaillé avec des ensembles symphoniques au cours des dernières années et je trouvais cette avenue intéressante, d’amener les mélodies ailleurs et de le faire sans guitare », a-t-elle expliqué, lors d’un entretien.

L’idée a plu à Nicolas Lemieux, de la maison de disque GSI, qui a contacté le chef Simon Leclerc, associé de la série OSM Pop, pour signer les arrangements et pour diriger le quintette à cordes.

Photo courtoisie, Le Petit Russe

Sentiment et émotion

Monique Giroux a tout d’abord sélectionné les artistes et elle a ensuite trouvé les chansons de Félix qui pourraient leur convenir.

« Ça n’a pas été une opération très difficile. Je fonctionne beaucoup par instinct, au sentiment et à l’émotion. Je dois entendre ce que ça va donner dans ma tête. Il fallait que ça colle », a-t-elle mentionné.

Les pièces les plus connues, comme les Moi mes souliers, Bozo, Le Tour de l’île et Y a des amours, ont été orchestrées pour en faire des interludes instrumentaux.

Les artistes invités interprètent des pièces un peu moins connues du répertoire de Félix comme La vie, l’amour, la mort (Lou Adriane Cassidy), Ailleurs (Matt Holubowski), et L’an 1 (Lydia Képinski).

L’enrobage symphonique et les arrangements de Simon Leclerc permettent de mettre en place une unité et une ambiance qui est présente tout au long de l’album. « Ce n’est pas un amas de chansons. On voulait créer un concept et un voyage. Félix méritait ça », a-t-elle précisé.

Photo courtoisie, Le Petit Russe

Émile Bilodeau

Aussi étrange que la chose puisse paraître, Émile Bilodeau était dans le répertoire de Félix jusqu’au cou, lorsqu’il a été approché pour ce projet.

« J’étais en période de création pour mon deuxième album et j’écoutais du Félix. C’est calme et c’est quelque chose qui m’aide à me recentrer. J’étais là-dedans et c’était parfait. C’était dans ma vibe du moment », a-t-il fait remarquer.

Le jeune auteur-compositeur et interprète reprend le titre les 100 000 façons de tuer un homme.

« C’est de loin la chanson la plus drôle de son répertoire. On voit son petit côté sadique et “thrash” dans sa façon d’aborder les différentes façons de tuer un homme », a-t-il laissé tomber.

Monique Giroux précise que l’album Héritage – Hommage à Félix Leclerc aura une vie sur scène.

L’OSM a inscrit ce concert dans sa programmation des concerts pop à l’automne lors de sa saison 2019-2020.

Héritage – Hommage à Félix Leclerc est en vente depuis vendredi en format physique et numérique.