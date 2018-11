Occupation double Grèce, Demain des hommes et District 31 trônent au sommet du palmarès des émissions les plus enregistrées cet automne. Et ce, alors que l’écoute en différé continue de gagner des adeptes au Québec.

L’écoute en différé a bondi de 13 % depuis l’an dernier, selon les données de Numéris compilées par Cossette Média, une agence de placements médias. Sa progression n’affiche aucun signe de ralentissement.

En 2011, l’écoute en différé représentait 4,7 % de l’écoute totale au cours d’une semaine. En 2018, ce chiffre atteint 18,2 % chez les 24-54 ans, le groupe cible des publicitaires.

Enregistrements pas fictifs

La fiction demeure le type de programme le plus enregistré. C’est du moins ce qu’on observe en analysant le pourcentage d’écoute en différé des 30 émissions les plus regardées chaque semaine. Celui de Demain des hommes à Radio-Canada s’élève à 53 % : 334 000 personnes suivent cet excellent drame sportif en direct le lundi de 20 h à 21 h, et 377 000 le rattrapent plus tard le soir même ou plus tard en semaine. Le tout, pour un total global de 711 000 fidèles.

Suivent District 31 (52 %), Le Jeu (51 %), Ruptures (50 %) et Unité 9 (49 %), selon les données de Numéris (Tous 2+).

L’émission championne des enregistrements est toutefois la quotidienne d’Occupation double Grèce : ses cotes d’écoute proviennent des enregistrements à 61 % (294 000 sur 478 000). Parmi les autres titres les plus enregistrés de V, on compte Ne jamais faire à la maison, ce magazine scientifique piloté par Marie-Soleil Dion et Jonathan Roberge, et Un souper presque parfait.

Les moins enregistrées

Au chapitre des émissions présentant le taux d’écoute en différé le plus faible, on signale les talk-shows, comme Tout le monde en parle avec 20 %, Ça finit bien la semaine (20 %) et Les enfants de la télé (22 %).

L’émission la moins enregistrée du top 30 ? Le tricheur. Seulement 5 % des cotes d’écoute du quiz animé par Guy Jodoin (40 000 sur 755 000) proviennent des enregistrements. La poule aux œufs d’or suit et les matchs du Canadien présentés à RDS suivent avec 11 %.

Le direct privilégié

Des quatre grandes chaînes généralistes, Radio-Canada présente le plus haut taux d’écoute en différé, révèlent les statistiques. En d’autres termes, les téléspectateurs sont plus susceptibles d’écouter TVA en direct pendant qu’ils enregistrent une émission du diffuseur public.

À heure de pointe, c’est-à-dire entre 18 h et 23 h, Radio-Canada affiche un pourcentage d’écoute en différé de 37,6 %, comparativement à 33,8 % pour V, 21,7 % pour TVA et 20,2 % pour Télé-Québec.

Bien entendu, du côté des annonceurs, on préfère les programmes qui affichent un faible taux d’écoute en différé, car « écoute en direct » signifie « impossibilité de sauter les pauses publicitaires ».

« C’est un de nos principaux filtres d’achats, confirme Marie-Christine Simard, directrice de groupe, Achats médias, chez Cossette Média. C’est encore plus important quand on souhaite commanditer une émission. Ça peut grandement influencer nos décisions. »

La popularité des enregistreurs numériques personnels (ENP) est toujours en croissance au Québec. D’après l’Observatoire des technologies média, le taux de pénétration des ENP dépasse les 54 %.

Top 10 des émissions les plus populaires | taux d’enregistrement

1. District 31 (Radio-Canada): 1 502 100 téléspectateurs | 52 %

2. Unité 9 (Radio-Canada): 1 444 700 téléspectateurs | 49 %

3. Révolution (TVA): 1 230 100 téléspectateurs | 31 %

4. L’Échappée (TVA): 1 202 100 téléspectateurs | 40 %

5. L’heure bleue (TVA): 1 144 200 téléspectateurs | 41 %

6. O’ (TVA): 1 138 700 téléspectateurs | 45 %

7. Tout le monde en parle (Radio-Canada): 1 096 800 téléspectateurs | 20 %

8. Boomerang (TVA): 941 800 téléspectateurs | 38 %

9. La vraie nature (TVA): 881 500 téléspectateurs | 29 %

10. Le Jeu (TVA): 854 000 téléspectateurs | 51 %

Sources : Données confirmées de Numéris (2+) du 3 septembre au 28 octobre 2018 | Cossette Média