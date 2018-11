Lady Gaga se livre sur ses pensées suicidaires

Lady Gaga a partagé son expérience personnelle pour démontrer que le système de santé était défaillant pour s’occuper des problèmes mentaux et que plus de moyens devraient être alloués au corps médical.

La chanteuse a donné un discours de 23 minutes en recevant un prix de la part de l’association à but non lucratif SAG-AFTRA Foundation.

«J’ai commencé à remarquer que je fixais l’espace et que j’avais un black-out de plusieurs secondes ou minutes. Je voyais des choses qui me tourmentaient par flashs, des expériences qui étaient restées dans un coin de mon esprit dans la partie "Je m’en occuperai plus tard", parce que mon cerveau me protégeait, comme la science nous l’a appris.

Ceci était aussi des symptômes de dissociation et de post-trauma et je n’avais pas d’équipe qui prend en charge la santé mentale. Ceci s’est transformé par la suite en douleur chronique, la fibromyalgie, les crises de panique, une spirale débilitante qui comprend également un comportement masochiste et des pensées suicidaires», a-t-elle notamment déclaré.

L’actrice de A Star Is Born regrette de n’avoir eu personne, à l’époque, pour prendre en charge sa santé.

«J’aurais aimé qu’il y ait un système mis en place pour me protéger et me guider. Un système pour me donner de la force de dire non à des choses que j’avais l’impression de devoir faire. Un système qui me donne la force de rester éloignée des environnements de travail toxiques ou de travailler avec des personnes dont le comportement est sérieusement discutable», a-t-elle ajouté.