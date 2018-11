Le Canadien promeut Hayden Verbeek

Satisfait du jeu de Hayden Verbeek avec les Mariners du Maine dans la Premier AA Hockey League (ECHL), le Canadien de Montréal a promu le joueur de centre au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, dimanche.

Verbeek a été blanchi à son premier match de la campagne avec le Rocket, avant de récolter trois mentions d’aide en quatre sorties dans l’ECHL en plus de maintenir un différentiel de +3. Il a également écopé d’une pénalité mineure.

Jamais repêché, Verbeek a accepté un contrat d’entrée de trois ans avec le Tricolore au mois de mars. Il a entamé sa première campagne professionnelle au mois d’octobre.

À sa cinquième saison avec les Greyhounds de Sault Ste. Marie en 2017-2018, l’attaquant a inscrit 30 buts et amassé 61 points en 67 parties en plus d’ajouter quatre filets et sept points en 11 rencontres éliminatoires.

Avant les duels de dimanche dans la Ligue américaine, le Rocket pointait au quatrième rang de la section Nord du circuit en vertu d’une fiche de 6-8-1 bonne pour 13 points.