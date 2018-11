Le carré d’as sera complété dimanche dans la MLS

Trois rencontres éliminatoires disputées dimanche détermineront le portrait des demi-finales dans la Major League Soccer.

TVA Sports diffusera les matchs-retour entre le Sporting de Kansas City et le Real Salt Lake (15h00) ainsi qu’entre les Red Bulls de New York et le Crew de Columbus (19h30). Le duel entre Atlanta United FC et New York City FC (17h30) sera diffusé sur TVA Sports 2.

Tout d’abord, le Sporting et le Real Salt Lake s’étaient partagé les honneurs du match-aller en raison d’un match nul de 1-1. Le match-retour sera à Kansas City. Le Sporting est le premier favori de l’Association de l’Ouest.

De son côté, Atlanta United FC avait arraché un gain de 1-0 au Yankee Stadium lors du match-aller et tentera d’accéder au carré d’as devant ses partisans réunis au Mercedes-Benz Stadium.

Finalement, les Red Bulls, champions de la saison régulière, ont été surpris 1-0 lors du match-aller à Columbus. Ils tenteront de faire honneur à leur position de premier favori dans l’Est et triompher devant leurs partisans lors du match-retour.

Les Timbers de Portland ont déjà surpris les Sounders de Seattle et attendent l'identité des autres équipes qui se qualifieront pour les demi-finales.