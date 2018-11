Le pays doit retourner en force opérationnelle, selon un vétéran

En ce jour du Souvenir, un vétéran de toutes les guerres récentes affirme que le gouvernement Trudeau fait régresser les militaires canadiens en les envoyant dans des missions des Nations Unies.

« Le Canada devrait s’opposer à toutes les missions des Nations Unies et se concentrer sur les missions de l’OTAN. Le Canada doit retourner en force opérationnelle », lance Claude Lavoie, un adjudant-maître retraité depuis 2015 après une carrière militaire de 33 ans.

Originaire de La Tuque, le vétéran de 56 ans n’a pas peur de confronter le premier ministre et son ministre de la Défense Harjit S. Sajjan.

En décembre 2013, ce sous-officier supérieur a reçu l’Ordre du mérite militaire pour son dévouement et son assiduité lors d’une cérémonie tenue à Rideau Hall, à Ottawa.

« Je peux m’exprimer. Avec la Bosnie et l’Afghanistan, on a tellement évolué. Il nous fait régresser. Le Parti libéral n’a jamais été à l’écoute de la Défense nationale. M. Harper n’a jamais été aussi populaire sur l’échiquier mondial. Il ne prenait pas des selfies », ajoute M. Lavoie.

Ne pas oublier

De l’Allemagne à la Bosnie-Herzégovine, puis en Afghanistan, le militaire a accumulé des souvenirs étalés sur quatre décennies.

Il se souvient de la mort du caporal Daniel Gunther, 24 ans, un soldat du Royal 22e Régiment déployé en Bosnie. Sa mort avait suscité de nombreuses discussions au Canada et à l’étranger. Gunther était la troisième victime canadienne en Yougoslavie.

« Le 18 juin à 11 h 50. Quelques heures après, le gars qui ramassait les radios avec des morceaux de chair, c’est moi. Jamais je n’oublierai ça. » Plus tard, en 2006, Claude Lavoie a également été la cible de tirs ennemis sans toutefois tomber au combat.

Excellent communicateur, l’homme livre ses états d’âme d’une voix forte, mais sans montrer trop d’émotions.

« Tout le monde pense que le gouvernement canadien nous gâte. Moi, j’ai de la misère à me lever le matin, je suis sourd d’une oreille, j’ai un déficit de 25 % dans le dos, je prends 17 pilules par jour pour être fonctionnel et j’ai les deux genoux finis. »

En mémoire

Partout au pays, les Canadiens célèbrent le jour du Souvenir aujourd’hui, le 11 novembre. Ce jour rappelle la fin de la Première Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu la nation. D’un océan à l’autre, à 11 h, tous les trains du CN et du CP vont arrêter sur place. Les clochers vont aussi sonner 100 coups.

Pour l’occasion, l’ex-militaire Lavoie veut lancer un second message à ses frères d’armes.

« Les gars ne se sont jamais attardés à la Légion royale canadienne. Les gens pensent que c’est une place de vieux, mais c’est la seule organisation reconnue par le gouvernement canadien. C’est la solution, et tous les militaires qui sortent devraient être membres. »

Les anciens combattants au Canada

Seconde Guerre mondiale

50300

Moyenne d’âge : 92 ans

Guerre de Corée

7700

Moyenne d’âge : 85 ans

Vétérans des FAC (Force régulière et Première réserve)

600 300

Moyenne d’âge : 57 ans

Source : Anciens Combattants Canada

Ceux qui souffrent doivent demander de l’aide

Tout en se dévouant pour aider les vétérans, Claude Lavoie répète qu’il ne peut sauver un ancien militaire qui souffre si celui-ci ne lève pas la main.

« Ceux qui sont mal orientés sont ceux qui ne lèvent pas la main. Je ne peux pas aller chercher quelqu’un dans sa cave qui ne va pas bien à cause d’un post-traumatique si je ne sais pas où il est. Quand quelqu’un écrit pour avoir de l’aide, je pars et j’y vais. Si quelqu’un ne parle pas, on n’en viendra jamais à bout », explique-t-il.

Depuis l’arrivée des troupes canadiennes en Afghanistan en 2002, on recense la perte de 162 Canadiens, dont 158 militaires.

Du désespoir

« Mais il y a eu 172 suicides après 2013. Est-ce normal ? Sans compter les tentatives. Ce n’est pas vrai de dire qu’il n’y a pas de ressources. »

Lui-même a attenté à ses jours dans sa maison. « Je n’ai pas de gêne à parler de ça. J’ai été bien orienté. C’est très dur pour les conjointes. Il y a des femmes qui ne sont pas capables de supporter ça. »

Pour sa part, sa conjointe l’appuie dans les bons et les mauvais moments. « Des fois, je ne dors pas la nuit, parce que je le ramasse dans le garde-robe. Il n’est pas agressif. Je suis chanceuse. Il cherche son arme, parce que les gars l’attendent pour partir en mission. »

► À Québec, la cérémonie du jour du Souvenir se tiendra à la Croix du Sacrifice et débutera à 10 h 40.

► À Valcartier, la cérémonie aura lieu au cénotaphe commémoratif sur la rue Général T.L. Tremblay à 10h30.

► À Lévis, la cérémonie se tiendra au cénotaphe de Lévis situé dans le Parc de la Paix à 11h.

► À Montréal, la cérémonie aura lieu à la Place du Canada, coin René-Lévesque et Metcalfe, à 10 h 30.