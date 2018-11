Le risque de Nicolas Gill

Depuis les Jeux de Rio, le plus grand combat de la Québécoise se trouvait à l’extérieur du tatami. Ses difficultés récurrentes à demeurer chez les 57 kilos, au point de miner sa vie et la qualité de ses entraînements, l’ont convaincue il y a un an de passer à la classe de poids supérieure. Rien à voir avec l’arrivée de la puissante Japonaise, qui se prévaut de sa citoyenneté canadienne afin de se qualifier pour les Jeux de Tokyo.

« Ça a été une bonne décision. Je pense même que ça a été un point tournant à ma carrière. Maintenant, je me vois compétitionner à plus long terme, même jusqu’aux Jeux de 2024. Je peux me concentrer sur mon judo sans m’inquiéter à respecter la catégorie de poids. Si j’étais demeurée à 57 kilos, je me serais brûlée et je me serais tannée du judo. »