Le vrai bonheur

Patrick Groulx lancera son quatrième spectacle solo cet hiver. Pour l’humoriste de 44 ans, l’âge aura beaucoup d’importance dans cette nouvelle proposition. « Personne ne veut vieillir. Mais plus on vieillit, plus on est heureux », remarque-t-il.

Cinq ans se sont écoulés depuis le dernier spectacle de Patrick Groulx, Job : humoriste. Pendant cette pause, l’humoriste a passé beaucoup de temps avec ses enfants, aujourd’hui âgés de 10 et 12 ans. Il s’est aussi séparé de la mère de ses enfants.

« La garde partagée se passe super bien, dit-il. Mon ex, Tania, et moi, on s’entend vraiment bien. » Dans son nouveau spectacle, Patrick Groulx a d’ailleurs un numéro où il parle de cette séparation. « Je lui ai envoyé le texte pour qu’elle l’approuve, dit-il. Tania va aussi me donner un coup de main avec les enfants pour la tournée. Je conserve la garde partagée, mais il faut aussi que je gagne ma vie. Et elle comprend très bien ça. »

Patrick Groulx file aujourd’hui le parfait bonheur avec Kathleen, depuis deux ans. « Elle a aussi deux enfants dans les mêmes âges que les miens, dit l’humoriste. Et elle s’entend super bien avec mon ex. Et moi, je m’entends super bien avec le nouveau chum de mon ex. C’est vraiment particulier ! Je vais sûrement écrire un numéro là-dessus un jour. »

16 ans et plus

Son nouveau spectacle, Patrick Groulx a voulu l’appeler simplement Groulx, car c’est souvent par ce nom que ses amis l’appelaient, dans sa jeunesse. « On était quatre Patrick dans ma gang d’amis. Alors pour moi, c’était Groulx », explique-t-il.

En compagnie de Pierre Fiola et Julien Tapp, il a écrit des textes sur le fait de vieillir dans ce quatrième spectacle. « Je n’ai pas fait de crise de la quarantaine, dit-il. En fait, j’ai remarqué que plus on vieillit, plus on se fout de ce que les autres pensent de nous et plus on s’assume. »

Ce spectacle, Patrick Groulx le voit aussi comme « un défoulement pour les parents ». « On a décidé qu’il serait 16 ans et plus, car il y a des numéros où je vais loin. Surtout le dernier », indique-t-il, sans vouloir en dévoiler davantage.

► Patrick Groulx présentera Groulx les 4 et 5 février 2019 au Club Soda. Pour toutes les dates de sa tournée : patrickgroulx.com.