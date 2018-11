Les hauts et les bas du pouvoir

Cinquante ans plus tard, la pièce Bilan de Marcel Dubé fait un retour très attendu sur la scène du TNM. Entourées de dix comédiens, les deux têtes d’affiche Guy Jodoin et Sylvie Léonard camperont le couple William et Margot Larose, qui a connu des années fastes avant la déchéance.

Après avoir vu le jour à la télévision en 1960 dans le cadre des télé-théâtres, Bilan a été présentée au théâtre pour la toute première fois en 1968 par le TNM. Mettant en vedette à l’époque Jean Duceppe et Janine Sutto, Bilan n’a jamais été remontée depuis.

« C’est un honneur pour moi de jouer le rôle que Janine Sutto avait créé, confie la comédienne Sylvie Léonard, qui interprétera Margot Larose. Elle a été une source d’inspiration, tout comme Le monde de Marcel Dubé que je regardais de façon assidue durant ma jeune adolescence, voulant déjà devenir comédienne. »

Campée en 1960, la pièce nous plongera dans l’univers de la famille Larose, à l’aube de la Révolution tranquille, deux mois après l’élection de Jean Lesage.

Outre la politique, il sera question des femmes qui aimeraient prendre leur place et d’un homme de pouvoir qui, parti de rien, est devenu entrepreneur en construction pour finalement se hisser au sommet de la bourgeoisie. « Margot a des fourrures, un chauffeur et tout ce qu’elle souhaite », lance la comédienne.

Une cage dorée

Si l’argent coule à flots pour Margot, le bonheur fait défaut.

« C’est une femme qui, à part le mariage, n’avait pas beaucoup de choix pour s’épanouir et s’émanciper, fait remarquer Sylvie Léonard. Elle s’est fait choisir par un homme de pouvoir, mais c’est une cage dorée. »

Si le mari de Margot se permet de sortir dans les bars avec des femmes plus jeunes, elle, de son côté va se rendre compte qu’elle est beaucoup plus amoureuse de Gaston (Philippe Cousineau) l’ami et associé de William­­­. « Elle a fait le mauvais choix en laissant de côté le romantisme », souligne la comédienne.

La déchéance d’une famille

Assez rapidement, on verra que le patriarche n’aura plus d’autorité sur sa famille. Celui-ci réalisera qu’il est confronté à l’échec de sa vie privée. Il y aura sa fille Suzie (Rachel Graton) prête à laisser son mari. « Son père n’est pas d’accord, explique-t-elle. Le divorce n’existait pas. »

Son fils Guillaume (Mickaël Gouin) n’a aucunement l’ambition de suivre les traces de son père et souhaite épouser Monique (Christine Beaulieu), une fille au rang social inférieur au sien. L’argent sera utilisé pour changer le cours du destin, mais les efforts seront vains. Quant à Étienne, le fils cadet (Jonathan Morier), il sera tué tragiquement dans un accident de voiture.

« Cette pièce est aussi une leçon d’histoire, ajoute Sylvie Léonard. Les années 1960 représentent une énorme révolution. »

Néanmoins, on réalisera que la politique et le discours sur le pouvoir n’ont pas beaucoup changé en 50 ans. « Le pouvoir était corrompu. En revanche, on constatera tout le chemin parcouru par les femmes, car en 1960, elles n’avaient aucun droit, pas même celui de posséder un compte bancaire », rappelle la comédienne.

Sylvie Léonard partira en tournée en début d’année pour présenter Bilan. On la retrouve également dès janvier dans la série Lâcher prise.

Bilan

Auteur : Marcel Dubé

Mise en scène : Benoît Vermeulen

Distribution : Christine Beaulieu, Joseph Bellerose, Philippe Cousineau, Mickaël Gouin, Rachel Graton, Guy Jodoin, Sylvie Léonard, Jonathan Morier, Jean-Philippe Perras, Mathieu Quesnel, Denis Trudel et Rebecca Vachon

Du 13 novembre au 8 décembre au TNM

Une tournée au Québec suivra.