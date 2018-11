Linda Goupil: une fougue intacte

Première femme ministre de la Justice au Québec, Linda Goupil a brillé parmi une génération de grands politiciens, dont Lucien Bouchard, Bernard Landry et Pauline Marois. Quinze ans plus tard, sa fougue et son amour du Québec demeurent intacts.

Le hasard a fait en sorte que ma rencontre avec Mme Goupil, prévue depuis des semaines, ait lieu dans les jours ayant suivi le décès de Bernard Landry. C’était l’un de ses mentors en politique, et il lui manquera beaucoup.

Tous deux se sont parlé au cours des dernières semaines. Mme Goupil partait en voyage avec des amies et devait le rappeler à son retour pour fixer leur rendez-vous. Le temps aura malheureusement joué contre eux.

De cet « homme plus grand que nature », « homme de culture » qui était doté d’une capacité de rétention hors du commun, Mme Goupil gardera d’innombrables souvenirs précieux. Elle retient notamment son amour du Québec, son honnêteté et sa grande rigueur.

« C’était un homme impressionnant, passionné et tellement gentil. J’ai beaucoup appris de lui, l’équivalent de plusieurs diplômes universitaires [...] Tu ne pouvais pas arriver sans être préparé pour discuter d’un dossier. Avec lui, ça n’aurait pas passé. »

S’il avait à cœur le développement économique, M. Landry n’a par ailleurs jamais perdu de vue que ça devait se faire en lien avec le développement social, relate Mme Goupil, pour qui cet aspect demeure des plus importants.

Le soutien de M. Landry envers le projet de loi pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, premier du genre en Amérique du Nord, s’est d’ailleurs avéré indéfectible. « Ç’a été dur, certains ont prétendu qu’on allait trop loin, mais il a continué de le défendre et on a réussi à obtenir l’unanimité à l’Assemblée nationale. »

Fructueuse carrière

Fille de gens d’affaires, née à Saint-Léon-de-Standon, Linda Goupil savait dès l’âge de 10 ans qu’elle souhaitait devenir avocate. À l’âge de 18 ans, elle a appris qu’elle souffrait d’une tumeur au cerveau, une épreuve qui a certainement contribué à forger sa force de caractère et la passion qui l’a toujours animée.

Députée de Lévis de 1998 à 2003, cette avocate en droit familial très respectée a occupé de nombreuses fonctions ministérielles. Lucien Bouchard lui a permis de devenir, à 37 ans, la première femme ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, poste qu’elle a occupé pendant trois ans. Ici, on peut tracer un parallèle avec Geneviève Guilbault, « une femme en qui j’ai confiance ».

Maman de deux jeunes enfants à l’époque, bénéficiant du soutien indispensable de son conjoint de toujours, elle a toujours tenu à garder une journée par semaine qui était consacrée à sa famille, le dimanche. « Au début, des gens n’ont pas apprécié, mais quand je leur expliquais, ils comprenaient. »

En tant que ministre, elle a porté la loi ayant permis la reconnaissance des conjoints de même sexe, et celle qui a mené à l’implantation d’un programme de médiation familiale gratuite au Québec, fruit de 15 ans de démarches et de travail au Québec, rappelle-t-elle.

Mme Goupil a aussi été ministre responsable de la Condition féminine pendant cinq ans, en plus d’être responsable de la région de Chaudière-Appalaches, notamment, pour ensuite se voir confier les responsabilités de la Famille et de l’Enfance, des Aînés et de la Solidarité sociale dans le cabinet Landry.

Photo Jean-François Desgagnés

Dure défaite

Puis en 2003, elle a encaissé une dure défaite dans son comté. « Quand je suis partie, j’ai eu de la peine, car je pensais que je pouvais réaliser encore de belles et bonnes choses. J’en fais ailleurs, autrement. Et d’autres ont pris le relais et font de bonnes choses. »

La vie, insiste-t-elle, t’emmène là où tu dois aller. Dans son cas, elle est retournée à la pratique du beau métier qu’elle a toujours adoré, et à l’enseignement du droit à l’École du Barreau. Elle fait toujours les deux aujourd’hui, et est aussi médiatrice familiale.

Toujours intéressée par la politique et les enjeux de société, elle a de nouveau tenté sa chance avec le PQ en 2007, lors de l’élection marquée par la vague adéquiste. Sa dernière tentative remonte à 2014, à la demande de Pauline Marois.

« Je suis retournée avec Mme Marois, car je croyais beaucoup en elle, c’était une femme de grande envergure qui a fait beaucoup pour le Québec. Mais je ne pensais pas que les élections seraient déclenchées avant la date fixe. Comme j’avais donné ma parole, j’y suis allée par engagement, mais je n’avais pas d’attente. »

À propos de cette campagne de 2014, elle déplore qu’on « ait tellement manqué de respect envers Mme Marois ». Respect, un mot qui revient souvent au fil de ses réponses.

En revanche, Mme Goupil ne regrette pas d’avoir clamé haut et fort qu’elle ne voulait pas de référendum dans le prochain mandat, si le PQ prenait le pouvoir.

« Je savais qu’il n’y en aurait pas, et je voulais que ce soit dit clairement. On parlait d’un livre blanc, pour ceux qui voulaient s’informer, pour que nous puissions indiquer les raisons pour lesquelles nous pensions que c’était toujours d’actualité. Ceux qui n’étaient pas d’accord auraient pu dire pourquoi, on voulait une discussion. »

Si elle s’est toujours présentée pour le PQ, elle a aussi été approchée par la CAQ, mais a décliné leur offre. Elle regarde maintenant aller son ami, qui est parvenu à recruter des candidats de grande qualité.

Politique et cynisme

Heureuse pendant ces années à l’Assemblée nationale, Mme Goupil encourage les gens à s’impliquer en politique. « C’est passionnant, car on a une capacité de changer les choses, de contribuer, pas toujours à la vitesse qu’on voudrait, mais quand même. »

L’ex-ministre estime toutefois que la politique doit évoluer. « Ce n’est pas réinventer la roue, mais si on veut une plus grande adhésion du peuple face à la politique, il faut que le peuple soit bien, qu’il soit heureux, que les familles aillent bien. Il faut aussi qu’il soit fier et se retrouve dans les personnes qui sont là. Il faut démystifier tout ce qui se passe actuellement, que tout est stratégie, calculé ; on prête des intentions à tout le monde. »

Mme Goupil plaide par ailleurs l’urgence d’une réforme du droit de la famille au Québec, pour le bien-être des enfants qui souffrent de règles archaïques. Elle suivra aussi de près le débat sur la laïcité, un important dossier qui doit être enfin réglé de façon responsable et s’inspirant des propos de l’ex-députée Fatima Houda-Pepin, croit-elle.

« La religion ne peut passer au-dessus de l’égalité hommes-femmes », dit l’avocate, pour qui les personnes en situation d’autorité ne devraient pas arborer de signes religieux.

Radio et télé

À 57 ans, cette excellente communicatrice pourrait être tentée d’agir comme commentatrice à la radio ou à la télévision. « Si quelqu’un pense que je pourrais être utile à ce niveau, c’est quelque chose que j’analyserais avec rigueur », dit-elle.

Photo Jean-François Desgagnés

Puis je l’imagine parfaitement en future mairesse de Lévis, opportunité qui lui a déjà été offerte après le départ de Danielle Roy-Marinelli, mais qu’elle a déclinée. « Je pense que je pourrais faire un bon boulot, concède-t-elle [...] L’avenir, on ne le connaît personne, mais présentement je suis plus sur du moyen terme. »

Aidante naturelle, elle souhaite aussi garder du temps pour s’occuper de ses parents âgés de 78 et 80 ans. « Peu importe ce que j’aurai à faire dans l’avenir, ça devra me permettre d’assumer ce bonheur que j’ai d’accompagner mes parents. Ce n’est pas toujours facile, c’est demandant, mais notre société aussi doit s’organiser de façon plus constructive et positive. »

En rafale

Fleuve qui nous unit

Linda Goupil croit beaucoup en l’importance, pour Québec et Chaudière-Appalaches, de travailler ensemble et dans le respect. Comme ministres responsables de ces deux régions, sa collègue Agnès Maltais et elle avaient fait installer, en collaboration avec la Commission de la Capitale nationale, des affiches avec la mention « Le fleuve nous unit ». « Il ne faut pas l’oublier, c’est extrêmement important, car on ne construit pas des murs, on unit, dit-elle. Il est essentiel qu’on ait une collaboration si on veut compétitionner avec le monde. Si on veut avoir notre juste part de représentation, nous devons parler d’une seule voix, et pas seulement en apparence, mais sur le fond des choses. C’est un grand défi que nous avons, et ça ne se fait pas seulement par les deux hommes qui sont en place (maires de Québec et Lévis). Ça se fait beaucoup par eux, mais ça se fait concrètement par des alliances avec toutes les organisations [...] C’est la force de chacun qui nous permet de faire de grandes choses. »

Troisième lien et avenir

Le temps ne pardonne jamais ce qu’on fait sans lui, citait souvent Jean-Paul L’Allier, et qui aurait été très à propos dans le dossier du troisième lien, estime Linda Goupil. « Au moment où on se parle, il est évident qu’il y a une problématique de congestion, c’est clair, dit-elle, mais je ne suis pas certaine que le troisième lien soit la solution. » Des questions doivent être soulevées par rapport à l’environnement, remarque-t-elle, mais il faut aussi réfléchir davantage sur une vision globale et par rapport à l’avenir de notre société. « On n’a pas le choix de prendre la voiture, bien souvent, mais est-ce qu’on va investir sans aucune autre analyse dans quelque chose sans qu’il y ait une réflexion globale des rives Sud et Nord ? Ce sont des enjeux de société de 2018. » Mme Goupil invite d’ailleurs tous les élus de la région à consulter les jeunes de 18 à 35 ans par rapport à leurs priorités. « Prenez juste une heure par semaine pour le faire, et on s’en reparlera au printemps. C’est ça, le rôle de l’élu, c’est de représenter les gens de leur circonscription, pour le bien commun. »

Le PQ peut rebondir

S’il y a bien eu des maladresses commises par le PQ lors des dernières élections, qui, additionnées au vent du changement, ont fait très mal, Linda Goupil croit toujours que le parti peut rebondir. « Je crois à la capacité de rebondissement des gens quand on fait attention à eux, quand on les écoute. Mais encore faut-il le vouloir. » Ceux et celles qui ont eu de grandes victoires ou qui ont duré dans le temps avaient les bons ingrédients, et ceux-là ne changent pas : ils étaient à l’écoute, proches de leur monde, capables de bien communiquer et de changer d’idée, lorsque nécessaire. Ils avaient aussi l’humilité d’accepter que des gens ont parfois de meilleures idées, et qu’on ne peut avoir réponse à tout. « Il va y avoir une fidélité quand on sent les choses vraies, qu’on se sent respecté, entendu. Quand on nous explique pourquoi on fait quelque chose, pas quand on nous l’enfonce dans la gorge. Je crois à une nouvelle génération de politiciens, s’ils sont capables de s’associer à ceux et celles qui ont du vécu, capables de se projeter dans l’avenir, et en respectant les différences. »