Pas question de jeter la serviette à Edmonton

Même s’il a rétrogradé Jesse Puljujarvi dans les mineures samedi, le directeur général des Oilers d’Edmonton Peter Chiarelli refuse de jeter la serviette. Malgré le début de saison difficile du jeune Suédois, le DG croit qu’il ne s’agit que d’une question de confiance.

Repêché au quatrième rang du repêchage de la ligue nationale en 2016, l’attaquant de 20 ans n’a inscrit qu’un but en 11 rencontres cette saison, lui qui a vu son utilisation être limitée à 12 minutes par matchs.

Chiarelli a ainsi indiqué qu’il avait envoyé Puljujarvi avec les Condors de Bakersfield, tout comme Kailer Yamamoto, pour qu’il puisse voir plus d’action.

«En gros, j’aimerais qu’ils touchent plus souvent à la rondelle», a-t-il expliqué, selon le site officiel des Oilers, dimanche.

Frustré

Questionné au sujet de Puljujarvi spécifiquement, Chiarelli a avancé qu’un séjour dans la Ligue américaine sera bénéfique pour retrouver sa confiance.

«Il doit retrouver sa confiance. Je crois qu’il a connu un bon camp et que ça ne s’est pas poursuivi en saison régulière. On pouvait voir des signes de frustration dans son jeu, mais malgré tout, il a montré de la maturité. Il faut construire là-dessus. C’est plus facile à faire dans les mineures où il aura plus de temps de jeu et plus de marge de manœuvre».

Voyant de l’action avec les Oilers dès sa première année en Amérique du Nord, Puljujarvi a marqué 12 buts et amassé 20 points en 65 matchs l’année dernière. Si le DG reste confiant, la baisse de régime pourrait inquiéter certains.

Chiarelli insiste toutefois pour dire que Puljujarvi pourrait rapidement être de retour à Edmonton.

«La porte n’est pas fermée. Ils font un bon travail [à Bakersfield]. Tous les joueurs vont bien là-bas. C’est un bon environnement.»