Plus de soutien sur les campus

Un premier de classe qui raconte s’être effondré après un échec. Une étudiante qui dit ne plus dormir. Une autre qui fait la fête pour oublier son angoisse. Les consultations psychologiques ont bondi ces dernières années dans plusieurs universités, qui multiplient maintenant les services d’aide.

« Mon monde s’est effondré. J’ai cru qu’avoir une carrière ne serait plus possible », raconte Solène Doutrelant, 22 ans.

En plus d’être dyslexique, elle a souffert d’anxiété et vécu deux dépressions pendant son parcours universitaire en communications. Elle a constaté que le soutien de ses amis n’allait pas suffire.

« Ce qui m’horripilait, c’était les conseils bidon du genre : “fais plus de sport” ou “mange plus d’oranges”. »

Elle avait plutôt besoin d’être confrontée à l’urgence d’aller chercher une aide professionnelle afin de comprendre en profondeur les raisons de sa souffrance.

Les universités sont de plus en plus conscientes de la détresse que vivent leurs étudiants, notamment parce que, dans plusieurs établissements, le nombre de consultations au service de psychologie a augmenté ces dernières années (voir tableau).

Sentinelles

Pour y répondre, une centaine des professeurs, techniciens de laboratoire et autres employés volontaires ont été formés à l’Université de Montréal (UdeM) cet automne pour devenir des « sentinelles », c’est-à-dire repérer les signes de détresse chez les étudiants afin de les guider vers les bons services.

C’est le cas d’Ema Ferreira, vice-doyenne à la Faculté de pharmacie, qui avait déjà l’habitude de recueillir les confidences d’étudiants surchargés et envahis par le stress. Plusieurs ont été des premiers de classe toute leur vie et ont l’impression d’échouer en n’étant plus au sommet de leur cohorte.

« Ils me disent : “je ne dors plus, je ne mange plus” [...] Je remarque qu’ils attendent souvent trop avant de consulter », dit celle qui a maintenant une affiche « je suis là pour toi » sur la porte de son bureau.

Isolement ou fête ?

Contrairement aux clichés véhiculés, la réalité des étudiants est loin de se résumer à une vie de fêtes et de liberté, indique Matis Allali, secrétaire général à la Fédération des associations étudiantes du campus de l’UdeM (FAECUM).

Mme Doutrelant avoue avoir connu une période durant laquelle elle buvait beaucoup et multipliait les partenaires sexuels, mais ces excès étaient en fait des symptômes de sa dépression.

« On se sent tellement mal qu’on va au bout de tout pour se sentir vivant. Je ne mangeais plus dans le but d’avoir faim », illustre-t-elle.

Au-delà du stress, le premier facteur prédisant la détresse des étudiants est l’isolement, a révélé un sondage diffusé par la FAECUM en 2016.

Bénédicte Vergé-Brian, aujourd’hui paire-aidante au sein de la faculté des sciences infirmières, a elle-même connu cette solitude quand elle est arrivée de la France pour étudier à la maîtrise.

« Mais c’est pareil pour quelqu’un qui arrive de Baie-Comeau et qui doit se séparer de ses amis et de sa famille », suggère-t-elle.

Hausse des consultations psychologiques

Université de Sherbrooke

100 % sur 10 ans

620 demandes pour un suivi de plusieurs séances

450 consultations ponctuelles

Université McGill

Nombre de demandes en hausse de 57 % sur 3 ans

Université de Montréal

Consultations psychologiques :

2013-2014 : 10 040

2017-2018 : 13 650

Université du Québec à Trois-Rivières

Consultations psychologiques :

2013-2014 364

2017-2018 405

Des appels pour mettre fin à la « loi du plus fort »

Des universitaires veulent mettre fin à la compétition malsaine dans les cours, qui est une source de détresse et nuit à l’entraide entre étudiants.

« On essaie d’envoyer le message : aider vos pairs ne va pas vous nuire », explique William Quesnel, de l’Association des étudiants en droit de l’UdeM.

Dans cette faculté, les notes sont relatives à la moyenne. Un étudiant qui réussit très bien son examen aura donc un résultat plus bas si tous les autres élèves ont aussi bien réussi que lui.

« Ça crée un climat de compétition très stressant », dit M. Quesnel.

Des étudiants vont donc réduire leurs heures de sommeil. Certains vont consommer des médicaments pour se concentrer.

L’Association suggère donc de revoir le système de notes.

D’autres voix commencent aussi à s’élever pour rendre l’université plus bienveillante.

Dans un rapport publié jeudi, l’Université Concordia conclut qu’il faut remplacer « la loi du plus fort » pour une culture « axée sur la santé et le bien-être dans les salles de cours ».

Anxiété et nutrition

Le comité suggère même de créer des cours sur le sommeil, l’anxiété et la nutrition.

« [Il faut] qu’on cesse de présumer que les jeunes adultes acquièrent d’eux-mêmes ces compétences », notent les auteurs.

Car la racine du stress est profonde, observe Ema Ferreira. En principe, les étudiants en pharmacie n’ont plus de raison de se comparer une fois qu’ils sont acceptés dans le programme. Mais beaucoup continuent à angoisser.

« Ils sont comme conditionnés », suppose la vice-doyenne à la Faculté de pharmacie de l’UdeM.

Pour oublier

« Il y a des moments où je travaillais comme une folle », témoigne Solène Doutrelant. Mais il s’agissait parfois d’une façon d’oublier son mal-être.

« Le système se rend compte qu’il y a un problème. Nous pousser toujours à compétitionner tête baissée, ce n’est pas viable », dit l’étudiante.

Les recherches montrent que le phénomène est planétaire, explique Stine Linden-Andersen, professeure à l’Université Bishop’s.

« La pression sur les étudiants s’est accentuée. Il ne s’agit plus d’obtenir un diplôme, mais de performer. »