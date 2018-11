Plus Sabrina, moins Sabotage

Elle était la fille à tout casser du duo Orange Orange. De retour après plusieurs années dans l’ombre avec un premier album solo, Sabrina Sabotage baisse la garde et exhibe sa fragilité.

En entrevue avec Le Journal, l’artiste de 34 ans se sert d’une jolie formule pour décrire sa nouvelle personnalité artistique. « Je donne davantage accès à Sabrina qu’au côté Sabotage. »

Sans entrer dans les détails, Sabrina « Sabotage » Bellemare affirme que les dernières années n’ont pas été un long fleuve tranquille. « J’ai vécu des trucs difficiles. J’avais besoin de me retirer. La fin d’Orange Orange a été dure parce que j’étais en couple [avec Dom Hamel, l’autre membre du duo]. Je n’avais pas le goût de rechanter les mêmes chansons d’amour avec quelqu’un avec qui je ne suis plus en amour. »

« J’ai quand même une vie assez rock and roll. Je suis DJ tous les week-ends. Je ne fais pas du 9 à 5. Vivre dans le milieu du divertissement crée des tentations, j’imagine. Ça fait en sorte que j’ai des trucs à raconter », partage-t-elle.

Poussée par la gang de Québec

Heureusement, la musique lui a permis de retrouver « la paix dans mon stéréo intérieur », dit la pétillante artiste, en admettant recourir à ce vieux cliché concernant les vertus thérapeutiques de la chose musicale.

Son album solo, Sabrina Sabotage en parlait il y a déjà plusieurs années. Elle avait même enregistré un album de trap qui n’a jamais vu le jour. Or, le désir de faire une pause et d’autres projets – elle a participé à La Voix, en 2016, et assiste son père dans l’exploitation d’un vignoble en Espagne – ont repoussé l’échéance constamment.

C’est finalement une rencontre avec le collectif de Québec Di Astronauts – elle chante sur leur dernier album – qui lui a donné la tape dans le dos qui manquait pour reprendre le chemin du studio.

« C’est la gang de Québec qui m’a convaincue de faire un album. Je suis rendue à un point dans ma vie où le faire pour moi n’était pas une raison suffisante. »

L’album éponyme de Sabrina Sabotage­­­ est en vente depuis le 14 septembre.