Pour son 31e livre, Aurore Champagne, Tome 1 : Les heures décisives, Danielle Dumais, une architecte devenue romancière, a imaginé qu’une jeune stagiaire en architecture en quête de célébrité relevait un défi de taille : publier son propre livre de recettes. Une entreprise pas aussi simple qu’elle se l’imaginait !

S’ennuyant à mourir dans le cabinet d’architecture où elle doit veiller à beaucoup de tâches administratives et finaliser des plans, Aurore Champagne, 24 ans, prend sa revanche dans sa cuisine.

Passionnée de gastronomie, elle expérimente sans relâche, s’épuisant dans la préparation de petits plats.

Envieuse du succès de Virginie, son amie d’enfance devenue designer à succès, Aurore décide de relever un défi de taille : écrire son propre livre de recettes.

De cette manière, elle deviendrait célèbre, clouerait le bec de sa mère qui ne cesse de la comparer à Virginie et réaliserait son rêve. Vraiment ?

Danielle Dumais est, comme son héroïne, spécialisée en architecture et passionnée de gastronomie.

« C’est quasiment ma biographie ! J’étais architecte stagiaire pendant trois ans, je suis devenue architecte, j’ai exercé mon métier pendant 35 ans. Et contrairement à elle, j’adorais mon métier », dit-elle en entrevue.

Opération difficile

« Aurore, c’est moi-même : j’aime cuisiner, j’aime l’architecture, j’aime le dessin... et j’aime bien manger. Toutes les recettes nommées, je les ai faites ! Et je suis de nature à inventer des nouvelles recettes. J’ai 2000 à 3000 livres de cuisine chez moi. J’aime les feuilleter, même s’ils n’ont pas d’illustrations ! »

Qu’Aurore ait le goût de publier son livre de recettes n’est donc pas étonnant.

« Écrire un livre de recettes, c’est une grande entreprise. J’ai déjà essayé, mais je ne me suis jamais rendue au point final. »

Danielle Dumais souhaite que son héroïne traverse une épreuve, histoire de voir si elle était capable d’accomplir son projet.

« Aurore est très anxieuse et a toujours des doutes sur elle-même. Accomplir ce livre serait pour elle de surmonter l’épreuve du doute. »

La romancière née à Rimouski, mais installée à Alexandria, en Ontario, rappelle que l’architecture est un milieu très compétitif, où à son époque, ce n’était pas facile de faire sa place, en tant que femme.

Monde d’hommes

« Les filles, on ne nous prenait pas trop au sérieux. Il fallait avoir une main de fer, comme on dit. On nous sifflait... Mais l’architecte est le maître d’œuvre et il faut donner le ton pour que ça arrête, ces petites niaiseries. Mais en dernier, il y avait moins de problèmes. »

« J’ai gradué en 1975 et j’ai fait mes premiers chantiers en 1976 – j’étais une des premières femmes à être sur un chantier. C’était nouveau. Comme je paraissais plus jeune que mon âge, ça ne m’aidait pas du tout. On disait : ah, une étudiante sur le chantier ! Mais j’aime les défis et les nouveautés, donc ça entrait dans mes cordes ! »

Danielle Dumais sera au Salon du livre de Montréal les 16 et 18 novembre.

Elle a fait carrière en architecture et en enseignement avant de se consacrer complètement à l’écriture, à sa retraite.

Elle a écrit une trentaine de romans.

Il y aura trois tomes dans cette nouvelle série.